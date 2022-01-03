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Merkez Bankası dördüncü müdahalede ne kadar dolar sattı?

Merkez Bankası dördüncü müdahalede ne kadar dolar sattı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 13 Aralık'ta yapılan dördüncü doğrudan döviz müdahalesinin büyüklüğünü açıkladı.

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TCMB, 13 Aralık'ta yapılan dördüncü doğrudan döviz müdahalesinde 3,12 milyar dolar sattığını açıkladı.
TCMB, geçen hafta 10 Aralık'ta yapılan üçüncü doğrudan döviz müdahalesinde 687 milyon dolar ve önceki hafta ise 3 Aralık'ta satım yönünde yapılan ikinci döviz müdahalesinde 504 milyon dolar sattığını açıklamıştı
Merkez Bankası 3 Aralık'ta Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da yaklaşık 51 milyon dolarlık işlem gerçekleştirmişti.
Merkez Bankası, aralık ayında piyasalara 5 kez müdahalede bulunmuştu. 1 Aralık'ın ardından 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık'ta ve 17 Aralık'ta müdahale gelmişti.

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