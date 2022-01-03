Memur ne kadar zam alacak kesinleşti Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan kritik açıklama

Memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48 zam alacağı kesinleşirken Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şimdi kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme zamanıdır." dedi.

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Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı belli oldu.

Memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,48 zam yapılacak. Emekliler toplu sözleşme gereği 2022 yılı ocak ayı yüzde 5 zam alacaklardı. Bu orana 6 aylık enflasyon farkı da eklendi. Buna göre en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Dolar kuru ve fiyat artışları nedeniyle ek zam talebinin daha önce açıklayan Yalçın, bu görüşünü bir kez daha yineledi.

"Kayıplar telafi edilmeli"

Yalçın, "Yeni yılla birlikte, doğalgaza, elektriğe, benzine, motorine, MTV ve ÖTV'ye, harçlara, vergilere, toplu taşımaya ve bunun yanında gıda ürünlerine azımsanmayacak oranda zam yapıldı. Bu gerçekler görülmeli, 'Ek protokol' ile ilave ödeme yapılarak kayıplar telafi edilmelidir." önerisinde bulundu.

"Memur enflasyona sadece yenilmedi ezildi"

Yalçın enflasyon oranıyla yapılan zam arasındaki fark için “Mutabakatsızlıkla sonuçlanan ve K.G. Hakem Kurulu kararı ile 2021 için %3+%3 oranındaki artışlar; enflasyona sadece yenilmedi, EZİLDİ” dedi ve ekledi:

“Enflasyon farkı memurun düşen alım gücünü yükseltmek için asla yeterli değildir. Şimdi kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme zamanıdır.

“Diğer taraftan, 1 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında ekonomide yaşanan dalgalanmalar sonucu kur ve enflasyon artarken maaşlar erimeye, gelir dağılımında adaletsizlik büyümeye devam etti.

“15 Ocak’ta maaşlara yansıyacak şekilde Ek Protokol ile Ek Zam/İlave Ödeme yapılması için kararlı duruşumuzu yineliyor, şu an itibariyle hükümetin de irade ortaya koymasını bekliyoruz.”

"Ek zam şart olmuştur"