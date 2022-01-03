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Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sokak ortasında iki grup arasında kavga çıktı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada başından silahla vurulan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 1 kişi de tedavi altına alındı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

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