İzmir'de okulda iğrenç iddialar! O adam taciz ederken kantinde çalışan kadın da kapıyı kolluyordu
İzmir Karabağlar Ülkü Ortaokulu'nda tacize uğradığı iddia edilen öğrencilerden birinin annesi konuştu. Öğretmenin birinin 'Sen kuyruk sallamazsan adam sana bir şey yapmaz' dediğini ileri süren anne, kantin çalışanlarından şikayetçi olduklarını belirterek "O adam taciz ederken kantinde çalışan kadın da kapıyı kolluyormuş" dedi.
İzmir Karabağlar Ülkü Ortaokulu'nda kantincilik yapan T.D.'nin, bir süredir birden fazla öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre tacize maruz kalan 7 ve 8. sınıfa giden 4 öğrencinin ifadesi sonrası sorguya alınan kantinci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Taciz olayının 4 öğrenci ile sınırlı olmadığını, olayın okul yönetimi tarafından bilinmesine rağmen velilerden gizlenmeye çalışıldığını, öğrencilerin de susturulduğunu iddia eden veliler ise okul girişinde toplandı.
Olayı örtbas etmeye çalıştı: Tacize uğrayan öğrencilerden Ö.M., "Bize elle ve sözlü tacizde bulunuyordu. Bunu dönemin başından beri yapıyordu. Sadece ben değil, birçok kişiye yapıyordu. Biz de rahatsız olup müdüre söyledik. Müdür, ilk başta olayı örtbas etmeye çalıştı. Sonra da iki arkadaşımızı izolasyon odasına kilitledi.
'Kimseye bir şey söylemeyeceksiniz, ortalığı daha fazla karıştırmayacaksınız' demiş. Ailelerini arttırmadılar. Sonra okula polisler geldi ve ifade verdik. Psikolojimiz bozuldu. Okula devam konusunda zorluk yaşıyorum" dedi.