İzmir'de okulda iğrenç iddialar! O adam taciz ederken kantinde çalışan kadın da kapıyı kolluyordu

Olayı örtbas etmeye çalıştı: Tacize uğrayan öğrencilerden Ö.M., "Bize elle ve sözlü tacizde bulunuyordu. Bunu dönemin başından beri yapıyordu. Sadece ben değil, birçok kişiye yapıyordu. Biz de rahatsız olup müdüre söyledik. Müdür, ilk başta olayı örtbas etmeye çalıştı. Sonra da iki arkadaşımızı izolasyon odasına kilitledi.