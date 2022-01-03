Kabine Toplantısı başladı! Memur ve emekliye ek zam belli oluyor! İşte ek zam formülleri

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı. 13.5 milyon memur ve emeklinin Ocak ayı maaş zamları için bugün yüzde 13.58 çıkan Aralık enflasyonuyla birlikte Ocak ayı zamlı maaşları belli oldu. Memur ve emekli Kabine'den çıkacak ek zam haberine kilitlendi. Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak...

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2022 yılının ilk kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Enflasyon zammı belli olan memur ve emeklilerin gözü kulağı Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekliye ek zam yapılıp yapılmayacağını yapılacaksa ne kadar zam yapılacağını açıklayacak.

Memur ve emeklinin enflasyon zammı belli oldu

13.5 milyon memur ve emeklinin maaş zammı bugün belli oldu. Enflasyon Aralık ayında yüzde 13.58 artarken, yıllık bazda da yüzde 36.08 oldu. Buna göre memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. Kabine Toplantısı'nda memur ve emekliye yapılması düşünülen ek zam en önemli gündem maddesi olarak görülüyor.

Memur ve emekliye ek zam için çağrı yapıldı

Ek zam konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, sendika başkanları ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile bir toplantı gerçekleştirmişti. Kabine toplantısında bu talebinde gündeme gelmesi bekleniyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından "Sözleşme ve enflasyon farkı ile memur enflasyona sadece yenilmedi, EZİLDİ. Enflasyon farkı memurun düşen alım gücünü yükseltmek için asla yeterli değildir. Şimdi kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme zamanıdır" çağrısı yaptı.