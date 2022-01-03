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Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini yaptı Fenerbahçe kulübü resmen açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini yaptı Fenerbahçe kulübü resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, 22 yaşındaki futbolcuları Ferdi Kadıoğlu'nun Türk Milli Takımı'nı tercih ettiğini açıkladı.

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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "2018'den beri Fenerbahçemizin formasını giyen, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında oynayan başarılı futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımımızı tercih etmiştir.
22 yaşındaki futbolcumuza milli formamızla sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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