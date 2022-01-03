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Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini yaptı Fenerbahçe kulübü resmen açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, 22 yaşındaki futbolcuları Ferdi Kadıoğlu'nun Türk Milli Takımı'nı tercih ettiğini açıkladı.Abone ol
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "2018'den beri Fenerbahçemizin formasını giyen, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında oynayan başarılı futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımımızı tercih etmiştir.
22 yaşındaki futbolcumuza milli formamızla sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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