Elon Musk 5-10 yıla insanları Mars'a yerleştirme projesini açıkladı

Uzay teknolojileri firması SpaceX'in milyarder CEO'su Elon Musk, Kızıl Gezegen Mars'a ilişkin planlarıyla ilgili yine tarih verdi.

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, salı günü yayınlanan Lex Fridman'ı podcastinde yaptığı açıklamada, SpaceX'in Starship roketinin insanları en fazla 10 yıl içinde Mars'a yerleştirebileceğini tahmin ettiğini söyledi.

Zamanlamayla ilgili olarak "En iyi 5, en kötü 10 yıl" diyen Musk, seyahatin zamanlamasını belirleyen faktörün yolculuk için gerekli olan 'aracın mühendisliğini yapmak' olduğunu belirtti.

Business Insider'ın haberine göre Musk, geçen yıl Ars Technica'ya verdiği röportajda, Mars vizyonunun 'yiyecek yetiştirmek için yeraltında veya kapalı ortamlarda Güneş enerjisiyle çalışan hidroponik çiftliklerle donatılmış ve kendi kendini idame ettiren bir koloni kurmak olduğunu' söylemişti.

Musk, Fridman'a yaptığı açıklamada ise SpaceX'in Starship roketinin prototiplerini test etmeye başladığını, ancak şirketin hala roketin tasarımında ince ayar yapmaya ve Mars'a yapılacak bir yolculuğun öngörülen fiyatını düşürmeye çalıştığını söyledi:

"Kendi kendini idame ettiren bir şehir kurmak ve daha fazlası için belirleyeceğimiz Mars yüzeyinin ton başına belirli bir maliyeti var, bunu göze alamayız. Şu anda 1 trilyon dolara Mars'a uçamazsınız. Hiçbir miktarda para sizi Mars'a götüremez. Bunu, gerçekten mümkün olan bir şeye dönüştürmemiz gerekiyor."