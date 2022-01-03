Goldman Sachs Türkiye için 2022 ilk çeyrek enflasyon tahminini açıkladı korkutan sonuçlar

Yıllık enflasyon son 19 yılın zirvesine çıktı. Çok uluslu ABD'nin yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'de enflasyonun ilk çeyrekte yüzde 40'ın üzerine yükselmesini bekliyor.

Abone ol

Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu. Bu oran Eylül 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti.

Son 19 yılın en yüksek enflasyonu görüldü. Yankı uyandıran sonuçlar uluslararası finans kuruluşlarının da gündeminde.

Goldman Sachs Türkiye'de enflasyonun yılın ilk çeyreğinde yüzde 40 seviyesini aşacağı ve yılın büyük bir bölümünde bu seviyede kalacağı tahmininde bulundu.

"Yüzde 40 seviyesini aşacak"

Goldman Sachs'ın müşterilerine gönderdiği notunda "Mevsim etkisinden arındırılmamış aylık enflasyonun sürpriz biçimde yüzde 13.6 seviyesine yükselmesiyle Türkiye'de enflasyonun birinci çeyrekte yüzde 40 seviyesini aşacağını ve yılın büyük bölümünde o seviyede kalacağını tahmin ediyoruz" ifadesi yer aldı.

Goldman Sachs notunda "TL'deki volatilite dikkate alındığında enflasyon tahminlerindeki belirsizlik olağandışı şekilde yüksek ve yukarı yönlü. İdari ve kısmi mali önlemlerle desteklenen yüzde 14 seviyesindeki politika faizinin TL'yi sürdürülebilir biçimde dengeleyebilme konusunda başarılı olamayacağına yönelik görüşümüzü sürdürüyoruz" denildi.

"İkinci çeyrekte faiz oranları yükselecek"

Notta ayrıca, "Yetkililerin TL'ye istikrar kazandırmak için seçtiği olağandışı politika tercihlerini sürdürdükleri göz önüne alındığında bunun gerçekleşeceğine yönelik inancımız güçlü olmasa da, tahminlerimiz ikinci çeyrekte faiz oranlarının sert biçimde yükseleceği yönünde" denildi.