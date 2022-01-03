CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Alim Karaca için verdiği cezayı açıkladı!

CHP, başörtülü kadın hakkında yakışıksız sözler eden Tanju Özcan ve bir vatandaşla küfürlü konuşma yapan Alim Karaca için kararını açıkladı. CHP iki başkanın da cezasını uyarıyla geçiştirdi.

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CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya uyarı cezası verildi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü bir kadına yönelik ifadeleri nedeniyle uyarı cezası istemiyle, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da bir vatandaş ile yaptığı küfürlü telefon konuşması nedeniyle yine uyarı cezası istemiyle YDK'ya sevk edilmişti.

Tanju Özcan'dan gaf savunması

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sözleri için "gaf" deyip ve özür dilediğini hatırlatmış, "Sosyal medya programdan bana yakışmayan gaf yaptım özür diledim zaten. Ama beni buraya getiren sürecin gaf almadığını biliyorum. Sığınmacılarla ilgili çıkışlarım 15 Temmuz'un asıl mimarinin ABD olduğunu söyledim bu rahatsızlık yarattı. Linç kampanyası oldu" demişti.

Alim Karaca: Organize bir şey

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un kötü yönetildiğini söyleyen taraftarla tartıştığı ve küfür ettiği belirtilen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da YDK tarafından verilecek karara saygı duyacağını belirtmişti. 25 Ekim'de savunma veren Karaca, "Olayın 7 ay öncesi var. Telefonla kayıt yapıyor organize bir şey var burada. YDK'ya sözlü savunma yaptım vereceği karara saygı duyacağım" demişti.