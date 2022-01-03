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Yunan basınından Türk SİHA'larını durdurmak için komik taktik

Yunan basınından Türk SİHA'larını durdurmak için komik taktik

TÜRK SİHA'larına karşı çözüm üretmeye çalışan Yunan basını orduya yeni savaş taktikleri konusunda tavsiyelerde bulunarak gerçek silah sistemleri ile aynı anda kullanılabilen şişirilebilir maketlerin acilen hayata geçirilmesini istedi.

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TÜRKİYE karşısında silahlanma yarışına giren Yunanistan'ın çaresizliği gözler önüne serildi. Atina hükümetinin Türkiye ile boy ölçüşemeyeceğini anlayan Yunan basını gülünç bir öneride bulundu.

"Şişme maketler kullanalım"

Yunan ordusuna tavsiyede bulunan ülke basını uygulanması gereken yeni savaş taktiğini yazdı. Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Zafere ulaşmak için önemli bir unsur düşmanını kandırmak ve aldatmak. Uçaksavar, motorlu ve treyler topçuları, tanklar, tanksavar ve havan topları gibi ana silah sistemlerinin şişirilebilir maketleri muharebe gücümüz açısından düşmana korkunç bir kafa karışıklığı yaşatacak. Bu planın etkisini çok daha fazla artırabilecek olan şey bu şişme maketlerin aynı yer ve zamanda gerçek silah sistemleriyle birlikte hareket etmesi ve kullanılması olacak."

"Türk SİHA'larına anlama fırsatı vermeyeceğiz"

Bu taktikle Türk SİHA'larına gerçek silah sistemleri ile şişme maketleri anlama fırsatı vermeyeceklerini ileri süren Yunan basını, "Silah sistemlerimizin mankenlerinin hareketine gelince bu tıpkı Trikala şehrinde kullanılan otonom ve sürücüsüz hareket eden otobüsler gibi sensörler vasıtasıyla yönlendirilecekler" ifadelerini kullandı.

"Şişme maket için birim oluşturulmalı"

Şişme maketlerin acilen hazırlanması gerektiği belirtilen haberde yerdeki düzeni ve sevkiyatı ile ilgilenecek bir birimin en kısa sürede oluşturulması istendi.

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