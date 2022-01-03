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Kalp Yarası bu akşam yok mu FOX yeni bölüm ne zaman?

Kalp Yarası bu akşam yok mu FOX yeni bölüm ne zaman?

Pazartesi günü ATV ekranlarını sevilen dizi kalp Yarası'nı izlemek için açanlar dizi neden yok araştırması yapıyor. ATV 3 Ocak yayın akışına göre bu akşam Kalp Yarası dizisi yeni bölüm yok. Kalp Yarası yeni bölüm 10 Ocak Pazartesi günü ekrana gelecek.

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Kalp Yarası dizisi neden yok, bu akşam yeni bölüm yok mu araştırması seyircinin gündeminde. Ocak ayının ilk haftası birçok dizi gibi Kalp Yarası dizisi de ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışına göre Kalp Yarası 27. yeni bölüm 10 Ocak'ta ekrana gelecek. 

Kalp Yarası konusu: Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

Bu hafta diziler neden yok: Bu hafta Arka Sokaklar, El Kızı, Teşkilat, Aşk Mantık İntikam, Gönül Dağı, Yargı, Aziz, Kardeşlerim, Kaderimin Oyunu, Kıbrıs Zafere Doğru ve Kırmızı Oda’nın yeni bölümleri ekranlarda yer almayacak. Yılbaşı tatili nedeniyle, sevilen yapımların 1 ya da 2 hafta boyunca yeni bölümleri yayınlanmayacak.

Dizilerin yeni bölümü ne zaman: Arka Sokaklar 14 Ocak 2022, Kaderimin Oyunu 7 Ocak 2022, El Kızı 15 Ocak 2022, Kardeşlerim 8 Ocak 2022, Yargı ise 9 Ocak 2022’de yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

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