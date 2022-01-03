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Meteorolojiden açıklama: Marmara'da sıcaklıklar artacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteorolojiden açıklama: Marmara'da sıcaklıklar artacak

Marmara Bölgesi'nde salı gününden itibaren sıcaklığın artması, hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada 2022'nin ilk günlerinde bölgeyi etkileyen yağışlı ve soğuk havanın bugünden itibaren bölgeyi terk ettiği belirtildi.

Salı gününden itibaren bölge genelinde sıcaklığın hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Hafta boyunca beklenen en yüksek hava sıcaklığının İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 17, Kocaeli ile Sakarya'da 21, Yalova'da ise 19 derece olacağı bildirildi.

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