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Kemal Kılıçdaroğlu Suriyeliler için tarih verdi!

Kemal Kılıçdaroğlu Suriyeliler için tarih verdi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Mersin'de metro inşaatı temel atma töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu törende yaptığı konuşmada, "En geç 2 yıl içinde hiç meraklanmayın tüm Suriyeli kardeşlerimizi davulla, zurnayla memleketlerine göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen metro inşaatı temel atma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı. Akşener, konuşmasında, 'erken seçim' çağrısını yineledi. Kılıçdaroğlu ise göreve geldiklerinde en geç 2 yıl içinde Suriyelileri davulla zurnayla memleketlerine göndereceklerini belirterek, "Buraya isterlerse turist olarak gelebilirler, kapılarımız açık" dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

Akşener, konuşmasında, 'erken seçim' çağrısını yineledi.

Kılıçdaroğlu ise göreve geldiklerinde en geç 2 yıl içinde Suriyelileri davulla zurnayla memleketlerine göndereceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Suriyeliler isterlerse turist olarak gelebilir"
"En geç 2 yıl içinde hiç meraklanmayın tüm Suriyeli kardeşlerimizi davulla, zurnayla memleketlerine göndereceğiz. Bize güveneceksiniz. Söz veriyoruz bize güveneceksiniz, biz de size güveneceğiz. Güven üzerine siyaseti inşa edeceğiz. Asla ırkçılık yapmıyorum, herkesin kimliğine saygılıyım.

Suriyeliler de kendi ülkelerinde huzur içinde birlikte yaşasınlar. Buraya isterlerse turist olarak gelebilirler, kapılarımız açık. Gezebilirler, hiçbir sorun yok. Onların açmaz noktaya getirdiği dış politikayı, Mustafa Kemal’in söylediği, 'yurtta barış dünyada barış' üzerine inşa edeceğiz. Suriye ile de Mısır'la da barışacağız. Tüm komşularımızla barışacağız. Sadece iç politika değil, dış politikada da Türkiye kurucu ayarlarına yeniden dönecek. Asla unutmayın, sandık gelecek. Sandığa sahip çıkmak bizim görevimiz ama oy kullanmak sizin göreviniz. Oy kullanacaksınız.”

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