Kanadalı profesör: ABD sağcı bir diktatörlük haline gelebilir

KANADALI siyasal bilimler profesörü Thomas Homer-Dixon, "2025'te ABD demokrasisinin çökmesi ciddi siyasi istikrarsızlık ve halk arasında şiddete sebep olabilir" sözleriyle ABD'nin 2030 yılına kadar sağcı bir diktatörlük haline gelebileceğini belirtti.

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KANADALI bir siyasal bilimler profesörü ABD'nin 2030 yılına kadar sağcı bir diktatörlük haline gelebileceğini ifade etti.

Royal Roads Üniversitesi Cascade Enstitüsü'nün kurucu direktörü Prof. Thomas Homer-Dixon, The Globe ve Daily Mail için kaleme aldığı köşe yazısında, "Bu olasılığı saçma veya korkutucu diye görmezden gelemeyiz" yazdı.

Homer-Dixon, "2014 yılında Donald Trump'ın başkan olacağını iddia etmek herkese absürt gelirdi. Ancak artık absürdün sıklıkla gerçek olduğu bir dünyada yaşıyoruz" dedi.

"2025 yılına kadar ABD demokrasisi çökebilir. Bu ciddi siyasi istikrarsızlık ve halk arasında şiddete sebep olabilir" değerlendirmesinde bulunan Homer-Dixon, "Daha erken de olabilir ama 2030'da ülke bir sağcı diktatörlük haline gelebilir" ifadelerini kullandı.

Trump'ın 2024 yılında tekrar başkan seçilmesi durumunda hedefinin 'intikam' olacağını iddia eden profesör, Kanada'nın da güneyinde meydana gelecek potansiyel bir krize karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Homer-Dixon, ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yasama organlarında çoğunluğu sağlaması durumunda 2024 başkanlık seçimlerinde Demokrat adayın alacağı zaferi kabul etmeme olasılığı olduğunu iddia etti.