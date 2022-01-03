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İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu kuryesi bayılınca yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu kuryesi bayılınca yakalandı

VENEZUELA'dan Türkiye'ye gelen C.M.U.G., İstanbul Havalimanı'nda aniden rahatsızlanarak bayıldı. Yapılan kontrollerde şüphelinin midesi ve bağırsaklarında 12 adet kapsül şeklinde sarılı kokain tespit edildi.

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VENEZUELA uyruklu C.M.U.G., 18 Aralık 2021 tarihinde ülkenin başkenti Caracas'tan İstanbul Havalimanı'na geldi. Uçaktan indikten sonra pasaport kontrol noktasına doğru ilerleyen C.M.U.G. bayıldı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Yapılan ilk muayenenin ardından C.M.U.G., tedavisi için havalimanı emniyet şube müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde hastaneye kaldırıldı. C.M.U.G.'nin hastanede yapılan tomografi kontrolünde mide ve bağırsaklarında 12 adet kapsül kokain tespit edilmesini üzerine ameliyata alındı.

C.M.U.G., tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan mahkemeye sevk edilen kurye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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