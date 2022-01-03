BIST 1.927
DOLAR 13,03
EURO 14,72
ALTIN 754,48
HABER /  SPOR

Real Madrid milli yıldızımız Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor

Real Madrid milli yıldızımız Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor

Real Madrid, bu sezon Atalanta formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koyan milli yıldızımız Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.

Abone ol

Bu sezon Atalanta formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koyan Merih Demiral, dünya devlerini peşine taktı. Real Madrid ve bir çok Avrupa devi 23 yaşındaki milli yıldızı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

En ciddi talip Real Madrid

Gelecek sezon transfere büyük bir bütçe ayıran Real Madrid, savunmada yaşadığı krizi Merih Demiral ile çözmek istiyor. Carlo Ancelotti, Madrid yönetiminden gelecek sezon Merih Demiral'ın transfer edilmesini istedi.

Bonservisi Juventus'ta

Bu sezon kiralık olarak Atalanta forması giyen Merih Demiral'ın bonservisi Juventus'ta. Ancak Atalanta, 27 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanarak Merih Demiral transferinden büyük kazanç elde etmek istiyor.

Sezonun ilk yarısına damga vurdu

Hem Serie A hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla kariyerinin en formda günlerini geçiren Merih Demiral, attığı gollerle de Atalanta'ya katkı sağladı. 1.90 boyundaki stoper, 19 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcunun bu performansı Atalanta taraftarının da kısa sürede sevgilisi haline gelmesini sağladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fındık ihracatında tarihi rekor kırıldı
Fındık ihracatında tarihi rekor kırıldı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 2011 Süper Kupa talebine yanıt: Sıcak bakıyoruz
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 2011 Süper Kupa talebine yanıt: Sıcak bakıyoruz
Bedelli askerlikte yeni ücret 55 bin 489 TL oldu
Bedelli askerlikte yeni ücret 55 bin 489 TL oldu
Van'da 112'nin kara belası 18 bin 500 kez hattı meşgul etti
Van'da 112'nin kara belası 18 bin 500 kez hattı meşgul etti
Büyük Selçuklu dizisi neden yok TRT 1 3 Ocak yeni bölüm bu akşam yok mu?
Büyük Selçuklu dizisi neden yok TRT 1 3 Ocak yeni bölüm bu akşam yok mu?
Bakan Fatih Dönmez'den Karadeniz'de yeni keşif hazırlığı duyurusu
Bakan Fatih Dönmez'den Karadeniz'de yeni keşif hazırlığı duyurusu
Bakan Fatih Dönmez'den Karadeniz'de yeni keşif hazırlığı duyurusu
Bakan Fatih Dönmez'den Karadeniz'de yeni keşif hazırlığı duyurusu
1000 TL'den gram altın alanlar dikkat! Uzman isimden saldırı uyarısı geldi
1000 TL'den gram altın alanlar dikkat! Uzman isimden saldırı uyarısı geldi
Goldman Sachs Türkiye için 2022 ilk çeyrek enflasyon tahminini açıkladı korkutan sonuçlar
Goldman Sachs Türkiye için 2022 ilk çeyrek enflasyon tahminini açıkladı korkutan sonuçlar