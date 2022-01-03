Real Madrid milli yıldızımız Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor

Real Madrid, bu sezon Atalanta formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koyan milli yıldızımız Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.

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Bu sezon Atalanta formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koyan Merih Demiral, dünya devlerini peşine taktı. Real Madrid ve bir çok Avrupa devi 23 yaşındaki milli yıldızı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

En ciddi talip Real Madrid

Gelecek sezon transfere büyük bir bütçe ayıran Real Madrid, savunmada yaşadığı krizi Merih Demiral ile çözmek istiyor. Carlo Ancelotti, Madrid yönetiminden gelecek sezon Merih Demiral'ın transfer edilmesini istedi.

Bonservisi Juventus'ta

Bu sezon kiralık olarak Atalanta forması giyen Merih Demiral'ın bonservisi Juventus'ta. Ancak Atalanta, 27 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanarak Merih Demiral transferinden büyük kazanç elde etmek istiyor.

Sezonun ilk yarısına damga vurdu

Hem Serie A hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla kariyerinin en formda günlerini geçiren Merih Demiral, attığı gollerle de Atalanta'ya katkı sağladı. 1.90 boyundaki stoper, 19 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcunun bu performansı Atalanta taraftarının da kısa sürede sevgilisi haline gelmesini sağladı.