BIST 1.927
DOLAR 13,03
EURO 14,72
ALTIN 754,48
HABER /  EKONOMİ

Memura ek zam belli oldu! İşte yeni oran

Memura ek zam belli oldu! İşte yeni oran

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de toplanan 2022'nin ilk kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, memura ek zam oranının yüzde 30,5'e çıkartıldığını söyledi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarında Temmuz-Aralık ayı farkı ve toplu sözleşme olarak toplamda %28'lik bir artış yapıldığını söyledi. Erdoğan ilave zamla birlikte maaş zammının %30,5'e çıkartıldığını açıkladı.

Başkan Erdoğan, 2022'nin ilk kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Milyonları ilgilendiren memur maaşları konusunda açıklama yapan Erdoğan, yeni zam oranını duyurdu.

İşte Erdoğan'ın o açıklamaları;

"Memurlarımızın maaşlarında Temmuz-Aralık ayı farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda %28 oranında bir artış yaptık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını %30,5'a çıkartarak onlara ilave destek sağlamış oluyoruz.

Emekliler

Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir."

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Meteorolojiden açıklama: Marmara'da sıcaklıklar artacak
Meteorolojiden açıklama: Marmara'da sıcaklıklar artacak
28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Kanadalı profesör: ABD sağcı bir diktatörlük haline gelebilir
Kanadalı profesör: ABD sağcı bir diktatörlük haline gelebilir
Real Madrid milli yıldızımız Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor
Real Madrid milli yıldızımız Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor
Fındık ihracatında tarihi rekor kırıldı
Fındık ihracatında tarihi rekor kırıldı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 2011 Süper Kupa talebine yanıt: Sıcak bakıyoruz
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 2011 Süper Kupa talebine yanıt: Sıcak bakıyoruz
Kalp Yarası bu akşam yok mu FOX yeni bölüm ne zaman?
Kalp Yarası bu akşam yok mu FOX yeni bölüm ne zaman?
Bedelli askerlikte yeni ücret 55 bin 489 TL oldu
Bedelli askerlikte yeni ücret 55 bin 489 TL oldu