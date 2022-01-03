Memura ek zam belli oldu! İşte yeni oran

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de toplanan 2022'nin ilk kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, memura ek zam oranının yüzde 30,5'e çıkartıldığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarında Temmuz-Aralık ayı farkı ve toplu sözleşme olarak toplamda %28'lik bir artış yapıldığını söyledi. Erdoğan ilave zamla birlikte maaş zammının %30,5'e çıkartıldığını açıkladı.

Başkan Erdoğan, 2022'nin ilk kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Milyonları ilgilendiren memur maaşları konusunda açıklama yapan Erdoğan, yeni zam oranını duyurdu.

İşte Erdoğan'ın o açıklamaları;

"Memurlarımızın maaşlarında Temmuz-Aralık ayı farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda %28 oranında bir artış yaptık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını %30,5'a çıkartarak onlara ilave destek sağlamış oluyoruz.

Emekliler

Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir."