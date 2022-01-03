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Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un koronavirüs testi pozitif

Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un koronavirüs testi pozitif

Galatasaray, Patrick van Aanholt'un Hollanda'da yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Galatasaray'da Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt koronavirüse yakalandı. Tecrübeli oyuncu, karantina sürecini Hollanda'da geçirecek.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Covid-19 testinde pozitif sonuç görülen Van Aanholt'un izolasyon ve tedavi süreci başladı. Hollanda'daki karantina süresi cuma günü dolacak olan oyuncumuzun, aynı gün yapılacak test sonucunun negatif çıkması durumunda İstanbul'a dönmesi planlanıyor."

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