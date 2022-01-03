BIST 1.927
DOLAR 13,06
EURO 14,77
ALTIN 756,92
HABER /  GÜNCEL

Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı

Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek "10 gün sonra beraberiz" dedi.

Abone ol

74 yaşındaki usta oyuncu Erdal Özyağcılar, koronavirüse yakalandı.

Hiçbir belirti taşımadığını söyleyen Özyağcılar, haberi sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu:

"Merak etmeyin aşılıyım, taş gibiyim"
"Merak etmeyin aşılıyım, şahaneyim. Akşam oyun var diye önlem olarak PCR yaptırdım, hiçbir belirtim yok taş gibiyim... “

Erdal Özyağcılar ayrıca Berna Laçin ve Gözde Çetiner ile başrolünü paylaştığı bu akşam ve önümüzdeki 10 gün içerisinde gerçekleşmesi beklenen 'Hoş Geldin Boyacı' isimli tiyatro oyununun gösteriminin ertelendiğini duyurdu.

Seyircilere seslenen Özyağcılar, ‘Biletleri iptal etmeyin 10 gün sonra görüşürüz’ dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi intihar etmek için korkuluğa çıktı
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi intihar etmek için korkuluğa çıktı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Memura ek zam belli oldu! İşte yeni oran
Memura ek zam belli oldu! İşte yeni oran
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması
Gülistan Doku'nun ailesi Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı
Gülistan Doku'nun ailesi Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı
Kemal Kılıçdaroğlu Suriyeliler için tarih verdi!
Kemal Kılıçdaroğlu Suriyeliler için tarih verdi!
Kanadalı profesör: ABD sağcı bir diktatörlük haline gelebilir
Kanadalı profesör: ABD sağcı bir diktatörlük haline gelebilir
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu kuryesi bayılınca yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu kuryesi bayılınca yakalandı
28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Real Madrid milli yıldızımız Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor
Real Madrid milli yıldızımız Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor