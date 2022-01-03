Türkiye 3 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 368 bin 913 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıktı, 160 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 132 milyon 897 bin 714'e yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Ocak 2022 Pazartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 913 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıktı, 160 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 27 bin 492 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Ne yapmalıyız? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.