BIST 1.927
DOLAR 13,07
EURO 14,79
ALTIN 757,61
HABER /  SAĞLIK

Türkiye 3 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 3 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 368 bin 913 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıktı, 160 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 132 milyon 897 bin 714'e yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Ocak 2022 Pazartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 913 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıktı, 160 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 27 bin 492 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Ne yapmalıyız? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyızdeğerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

ÖNCEKİ HABERLER
Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı
Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi intihar etmek için korkuluğa çıktı
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi intihar etmek için korkuluğa çıktı
Trabzonspor Visca için Başakşehir ile anlaştı
Trabzonspor Visca için Başakşehir ile anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması
Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu Suriyeliler için tarih verdi!
Kemal Kılıçdaroğlu Suriyeliler için tarih verdi!
Kanadalı profesör: ABD sağcı bir diktatörlük haline gelebilir
Kanadalı profesör: ABD sağcı bir diktatörlük haline gelebilir
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu kuryesi bayılınca yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu kuryesi bayılınca yakalandı
28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'te