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Zonguldak'ta üç arkadaş şakalaşırken hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta üç arkadaş şakalaşırken hastanelik oldu

ZONGULDAK'ta 3 arkadaş şakalaşırken yaslandıkları demir korkulukla birlikte 3 metreden aşağıya düştü. Çığlıkları duyan komşuların yardımına koştuğu 3 arkadaş hastaneye kaldırıldı.

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ZONGULDAK Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde yaşanan olayda; Serkan D., Cengiz A. ve Emrah K., evlerine gittikleri sırada yol kenarındaki demir korkuluğa yaslandı. Bir süre şakalaşan 3 arkadaş, demir korkuluğun kopmasıyla birlikte yaklaşık 3 metreden aşağıya düştü.

2 arkadaş, düştükleri yerde beton blok ile demir korkuluklar arasına sıkıştı. Cengiz A. ile Emrah K., olayda demirlerin vücutlarına batması sonucu yaralandı. Serkan D. ise şakalaşırken düştüklerini anlatarak arkadaşını teselli etmeye çalıştı.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı üç arkadaş, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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