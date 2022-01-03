BIST 1.927
DOLAR 13,08
EURO 14,79
ALTIN 758,94
HABER /  DÜNYA

Finlandiya'nın genç başbakanı Sanna Marin Putin'i kızdıracak

Finlandiya'nın genç başbakanı Sanna Marin Putin'i kızdıracak

Finlandiya'nın genç başbakanı Sanna Marin'in NATO çıkışı, Rusya ile NATO arasındaki gerginliği yeninden alevlendirdi.

Abone ol

Rusya-NATO arasındaki gerilim, Finlandiya lideri Sanna Marin'in yılbaşı mesajı ile yeniden alevlendi. Marin yılbaşı konuşmasında Rusya'ya göndermek yaparak "Finlandiya NATO üyeliğine başvurma seçeneğini elinde tutuyor" dedi.

''Üyeliğe başvurabiliriz"

Marin yılbaşı konuşması yaparken, her ülkenin kendi güvenlik politikasını belirleme hakkı olduğuna dikkat çekerek, "Geçmişten ders aldığımızı gösterdik. Manevra hakkımızı kullanacağız. Finlandiya NATO üyeliğine başvurma seçeneğini elinde tutuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı da benzer açıklamalar yapmıştı

Nitekim yeni yıl kutlamalarıyla ilgili bir mesaj yayınlayan Sauli Niinisto da, "Bir kez daha belirtiyoruz, Finlandiya'nın manevra alanı ve seçim özgürlüğüyle birlikte kendimiz karar verirsek NATO üyeliğine başvuracağız" demişti.

Rusya'dan gözdağı

Rusya Dışişleri Bakanlığı geçen hafta Finlandiya ve NATO'ya katılmasının "Rus tarafından yeterli bir yanıt gerektirecek ciddi askeri ve siyasi sonuçlar olacağını" söylemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Tunceli'de 4 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Tunceli'de 4 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Zonguldak'ta üç arkadaş şakalaşırken hastanelik oldu
Zonguldak'ta üç arkadaş şakalaşırken hastanelik oldu
CHP Tanju Özcan'ı uyarmıştı! Tanju Özcan da CHP'yi uyardı
CHP Tanju Özcan'ı uyarmıştı! Tanju Özcan da CHP'yi uyardı
Meteoroloji'nin açıklaması sonrası Ankara Valiliğinden çığ uyarısı
Meteoroloji'nin açıklaması sonrası Ankara Valiliğinden çığ uyarısı
Sosyal medyada Türk kadınına hakaret eden Suriye uyruklu 2 kişi gözaltında
Sosyal medyada Türk kadınına hakaret eden Suriye uyruklu 2 kişi gözaltında
Kaza sonrası yüzü kanlar içinde kaldı! Jandarmayı görünce tek sordu
Kaza sonrası yüzü kanlar içinde kaldı! Jandarmayı görünce tek sordu
Türkiye 3 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 3 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı
Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi intihar etmek için korkuluğa çıktı
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi intihar etmek için korkuluğa çıktı