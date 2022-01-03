Finlandiya'nın genç başbakanı Sanna Marin Putin'i kızdıracak

Finlandiya'nın genç başbakanı Sanna Marin'in NATO çıkışı, Rusya ile NATO arasındaki gerginliği yeninden alevlendirdi.

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Rusya-NATO arasındaki gerilim, Finlandiya lideri Sanna Marin'in yılbaşı mesajı ile yeniden alevlendi. Marin yılbaşı konuşmasında Rusya'ya göndermek yaparak "Finlandiya NATO üyeliğine başvurma seçeneğini elinde tutuyor" dedi.

''Üyeliğe başvurabiliriz"

Marin yılbaşı konuşması yaparken, her ülkenin kendi güvenlik politikasını belirleme hakkı olduğuna dikkat çekerek, "Geçmişten ders aldığımızı gösterdik. Manevra hakkımızı kullanacağız. Finlandiya NATO üyeliğine başvurma seçeneğini elinde tutuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı da benzer açıklamalar yapmıştı

Nitekim yeni yıl kutlamalarıyla ilgili bir mesaj yayınlayan Sauli Niinisto da, "Bir kez daha belirtiyoruz, Finlandiya'nın manevra alanı ve seçim özgürlüğüyle birlikte kendimiz karar verirsek NATO üyeliğine başvuracağız" demişti.

Rusya'dan gözdağı

Rusya Dışişleri Bakanlığı geçen hafta Finlandiya ve NATO'ya katılmasının "Rus tarafından yeterli bir yanıt gerektirecek ciddi askeri ve siyasi sonuçlar olacağını" söylemişti.