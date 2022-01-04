Vali maaşları 2022 kaç para oldu ocak ayı zamlı vali maaşları

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Maaş zammını belirleyen enflasyon rakamı 13.58 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi ve zam miktarı 30.5 oldu. Peki vali maaşları 2022 yılında kaç oldu? Vali zamlı ocak maaşı 29.225 lira oldu.

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Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği aralık ayı enflayon rakamları açıklandı ve 2022 ocak zammı netleşti. Enflasyon rakamı 13.58 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında milyonlarca emekli ve memura yeni bir müjde verdi ve 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Yani Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak. Peki 2022 yılında vali maaşları ne kadar olacak, 2022 ocak zammı yeni zamlı vali maaşları...

Erdoğan, eşi çalışmayan memurun aile yardımının 521 liraya, 6 yaş altı çocuk yardımının 115 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımının da 57 liraya çıkartılacağını açıkladı.

Temmuz ayı maaş zammı ne olacak: Memur maaşlarına temmuz ayında ise yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı ile ocak - haziran dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşması halinde aradaki fark oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına yapılan artış ile en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 3 bin 276 liradan 4 bin 275 liraya yükselecek.

Memur maaşlarına yapılan ilave zam ağustos ayında MEMUR SEN ile imzalanan toplu sözleşmeye eklenecek protokol ile hayata geçirilecek. Ayrıca bir yasal düzenleme yapılması gerekmeyecek

Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak aynı şekilde yüzde 30.5 oranında artırılacak.

En düşük emekli aylığı 2500 lira olacak:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce ilk başta bin liraya yükseltilen, geçen yıl da 1500 liraya çıkartılan en düşük emekli aylığını 2500 liraya yükselttiklerini açıkladı. Artık 2 bin 500 liranın altında emekli aylığı kalmayacağını belirten Erdoğan, bu iyileştirmeden 1 milyon 266 bin emeklinin yararlanacağını bildirdi.

Buna göre, normal emekli aylığı yüzde 25.47 artırıldığında 2500 liranın altında kalan emekli aylıkları 2 bin 500 lirada eşitlenecek.

İyileştirme yapılmamış olsaydı 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık bin 627 liradan 2 bin 41 liraya, esnaf BAĞ-KUR'lularda bin 913 liradan 2 bin 399 liraya, tarım BAĞ-KUR'lularda ise bin 802 liradan 2 bin 262 liraya yükselecekti. Kabine toplantısında yapılan iyileştirme ile 2000 sonrası SSK, esnaf BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR'lularda en düşük emekli aylığı 2 bin 500 lira olacak.

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde ise 2 bin 624 TL’den 3 bin 293 TL’ye yükseldi.