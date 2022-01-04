BIST 1.927
DOLAR 13,29
EURO 15,02
ALTIN 779,36
HABER /  DÜNYA

Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğmuş bir bebek bulundu

Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğmuş bir bebek bulundu

DOĞU AFRİKA ülkesi Mauritius’taki havaalanında bir uçağın tuvaletindeki çöp kutusunda terk edilmiş yeni doğmuş bir bebek bulundu.

Abone ol

Doğu Afrika ülkesi Mauritius’ta havaalanı personeli, bir uçağın gümrük kontrolü için tarama yaptığı sırada uçağın tuvaletindeki çöpte yeni doğmuş bir erkek bebek buldu. Personelin çöp kutusundaki kan lekeli tuvalet kağıdından şüphelenerek bebeği fark etmesinin ardından bebek tedavi için hastaneye sevk edildi.

NTV'de yer alan habere göre havaalanı polisinin yolcuları sorgulaması ile bebeği terk eden kişinin Madagaskarlı 20 yaşındaki bir kadın olmasından şüphelenilirken bebeğin kendisine ait olduğunu reddeden kadın, doğum yaptığını doğrulayan tıbbi muayenenin ardından gözaltına alındı. Hastanede gözetim altında tutulan kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mauritius’a 2 yıllık çalışma izniyle gelen kadın, hastaneden taburcu edildikten sonra yeni doğmuş bebeğini terk etmek suçundan yargılanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Grip koronavirüsü bile geçti iki yıldır böylesi görülmedi kuyruklar uzadı
Grip koronavirüsü bile geçti iki yıldır böylesi görülmedi kuyruklar uzadı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Apple, piyasa değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
Apple, piyasa değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
ABD'de Starbucks, çalışanlarına aşı ya da her hafta Kovid-19 testi zorunluğu getiriyor
ABD'de Starbucks, çalışanlarına aşı ya da her hafta Kovid-19 testi zorunluğu getiriyor
"Güler Sabancı beni zehirledi" dahil 46 videoyla hedef alındım! Mahkemeden yasak getirtti
"Güler Sabancı beni zehirledi" dahil 46 videoyla hedef alındım! Mahkemeden yasak getirtti
İçişleri Bakanlığı'ndan Sözcü'ye yalanlama: Tamamen uydurma!
İçişleri Bakanlığı'ndan Sözcü'ye yalanlama: Tamamen uydurma!
ABD'de 12-15 yaş grubu için 3'üncü doz Pfizer/BioNTech aşısına onay
ABD'de 12-15 yaş grubu için 3'üncü doz Pfizer/BioNTech aşısına onay
Finlandiya'nın genç başbakanı Sanna Marin Putin'i kızdıracak
Finlandiya'nın genç başbakanı Sanna Marin Putin'i kızdıracak
Tunceli'de 4 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Tunceli'de 4 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Zonguldak'ta üç arkadaş şakalaşırken hastanelik oldu
Zonguldak'ta üç arkadaş şakalaşırken hastanelik oldu