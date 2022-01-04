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AK Parti yıpranıyor ama CHP'nin oyları artmıyor Hakan Albayrak nedenini açıkladı

AK Parti yıpranıyor ama CHP'nin oyları artmıyor Hakan Albayrak nedenini açıkladı

Son seçim anketlerinde CHP'nin oyları yerinde saymaya devam ediyor. Yazar Hakan Albayrak, CHP Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özel’in okul öncesi Kur’an kursu hakkında “orta çağ zihniyeti" diye 28 Şubat ağzıyla konuşmasının seçmenleri CHP'den uzaklaştırdığını yazdı.

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CHP seçim anketlerinde bir türlü sıçramayı yapamıyor. İktidar partisinin oylarındaki gerileme CHP'ye kaymıyor, kararsızların oyu yükseliyor.

Yüzde 25'lere demir atan ana muhalefet partisinin durumunu Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, "28 Şubat ağzı" başlıklı yazısında değerlendirdi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhafazakâr kesimle helalleşme çabalarına rağmen değişimin oylara yansımadığına değinen Albayrak, nedenini böyle açıkladı:

"Özel’e CHP yönetiminden tepki gelmemesi de cabası"

"Çünkü Kılıçdaroğlu bu söyleminde samimi olsa bile (hissimce samimi), mukaddesatla kavgalı tek parti diktatörlüğü ve 28 Şubat mirası, mütedeyyin yahut muhafazakâr kitleleri CHP’den uzak tutmaya devam ediyor.

En iyi ihtimalle ‘Kılıçdaroğlu ne yaparsa yapsın CHP kafasını değiştiremez’ diye düşünüyor bu cenahtakiler.

Ve CHP Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özel’in okul öncesi Kur’an kursu hakkında “orta çağ zihniyeti” diye 28 Şubat ağzıyla konuşması gibi ‘Bildiğin CHP’ manzaraları bu kanaati kuvvetlendiriyor.

Dikkat buyurun; CHP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grubunun başkanvekilinden bahsediyoruz!

Değişime onu bile ikna edemeyen Kılıçdaroğlu, CHP’nin yeni bir yola girdiğine mütedeyyin yahut muhafazakâr kesimi nasıl ikna etsin? Özel’e CHP yönetiminden tepki gelmemesi de cabası."

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