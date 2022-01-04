Financial Times yayınladı! Nisan ve mayıs için ürküten enflasyon tahmini!

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Financial Times yayınladığı analizde nisan ve mayıs ayı için yaptığı tahminlerini yüzde 40'lara kadar yükseltti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları, aralık ayında aylık bazda yüzde 13,58 artarken, yıllık enflasyon yüzde 21,31'den, yüzde 36,08'e yükseldi. Bu oran Eylül 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti.

İngiltere merkezli Financial Times, açıklanan enflasyon verilerine ilişkin bir analiz yayımladı. Analizde, enflasyon oranı hesaplanırken temel giderlerdeki büyük artışın enflasyona etkisi hatırlatılarak, "Analistlerin yüzde 30'luk konsensüs tahmininden daha yüksek olan Aralık ayı enflasyon oranı, yıllık yaklaşık yüzde 54 artan ulaşım maliyeti ile yüzde 44'e yakın yükselen yiyecek ve içecek fiyatlarındaki büyük artışlardan kaynaklandı" denildi.

Nisan ve Mayısta yüzde 42'ye ulaşacak

Analizde, 2021'de dolar karşısında yüzde 45 değer kaybeden Türk lirasının işletmelere verdiği hasarın göstergesi olarak, üretici fiyat endeksinin yıllık yüzde 80 çıktığına işaret edildi.

Enflasyonun bu yılın gelecek aylarında da devam edeceği kaydedilen analizde, "İstanbul'daki HSBC analisti İbrahim Aksoy, enflasyonun önümüzdeki aylarda daha da artmasının muhtemel olduğu konusunda uyardı ve Nisan ve Mayıs aylarında yaklaşık yüzde 42'ye ulaşacağını tahmin etti" ifadeleri kullanıldı.

Muhalefetten üst düzey yetkililerin görüşlerine yer verilen yazıda, İYİ Partili Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın enflasyon açıklamasına yer verildi Yılmaz, enflasyonun ülkenin ekonomik sorunlarının "temel nedeni" olduğunu söyleyerek, "acil bir istikrar programı" yapılmasına ilişkin çağrıda bulundu.

Financial Times analizinde son olarak, asgari ücretteki yüzde 50'lik bir artış sonrasında ekonomistlerin, "en düşük ücretli işçilere yönelik artan yaşam maliyetlerinden korunmak için ücret artışının gerekli olduğu, ancak bu kadar büyük bir artışın enflasyonist baskı olacağı ve fiyat artışlarının kontrolden çıkma riskiyle karşı karşıya kalacağı" uyarılarını yer verdi.