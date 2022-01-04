Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan ek zam açıklaması: Zam ateşi alır ama közü söndürmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 30.5 zam oranına ilişkin Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Zam ateşi alır ama közü söndürmez" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranına Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın tepki gösterdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Yalçın, "Zam ateşi alır ama közü söndürmez!" başlıklı açıklamasında, "Bugün açıklanan enflasyon oranıyla, sürekli olarak dile getirdiğimiz; Eylül ayından itibaren kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerindeki alım gücü kayıpları gün yüzüne çıkmıştır. Özellikle Toplu Sözleşme sonrası etkisini gösteren fiyat artışlarının oluşturduğu alım gücü kayıpların giderilmesi için hükümet nezdinde gerekli girişimleri yaptık" dedi.

"'Ek zam/ilave ödeme' teklifimizin bütün kamu görevlilerine eşit yansıması için 'seyyanen' olmasını istedik" diye devam eden Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

Hükümet tarafından ek zam gündeme almış ancak sadece yüzde 2.5’lik bir artış yapılmıştır! Ocak ayı itibariyle maaşlara yansıyacak olan yüzde 22.48’lik enflasyon farkının toplu sözleşme hükmü sonucu olduğu,Ocak zammı olan yüzde 5’in ise Toplu Sözleşme kararı gereği olduğu unutulmamalıdır.

'Sabit gelirliler için en iyi zam düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır'

Hükümet tarafından yapılan ilave zam ile birlikte, ilk altı ay için maaş ve ücretlerde yüzde 30.5’lik bir artış olacaktır. Yüzde 30.5’lik artış, ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez. Bir an önce ekonomideki dalgalanmayı durdurmak,yükselen fiyatları indirmek gerekir.

Bir kez daha ifade ediyoruz ki; sabit gelirliler için en iyi zam düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır. Memur-Sen olarak; gelir dağılımında adaleti sağlama ve kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.