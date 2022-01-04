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İdare Mahkemesi'nden MHRS kararı: Beş dakikada hasta bakılamaz

İdare Mahkemesi'nden MHRS kararı: Beş dakikada hasta bakılamaz

5 dakikalık randevu aralığının hastaları muayene etmek için yetersiz olduğu için Eskişehir Tabipler Odası ve Türk Tabipleri Birliği'nin mahkemeye taşıdığı düzenlemeye Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

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Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ndeki (MHRS) randevu aralığının beş dakikaya düşürülmesine karşı harekete geçen Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odalarının '5 dakikada hekimlik yapılmaz, sağlık 5 dakikaya sığmaz' diyerek birçok ilde yaptığı basın açıklamaları ve ilgili yasal düzenlemeyi İdare Mahkemesi'ne taşıması sonuç buldu.

Haber Global'de yer alan habere göre Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) resmi sitesinden yaptığı açıklamaya göre; düzenlemeye ilişkin Eskişehir 1. İdare Mahkemesi, şehir hastanesinde beş dakikada bir hastaya randevu verilmesi işlemine ilişkin Eskişehir Tabip Odası tarafından açılan davada 9 Aralık'ta yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

"Hasta yoğunluğu gerekçe sayılamaz"

Mahkeme, kararın gerekçesinde hem düzenlemede herhangi bir bilimsel temel ve kamu yararı olmadığına, hem uygulama sonrası hekimler ile hastalar arasında yaşanan sorunlara, hem de 'hasta yoğunluğunun bir gerekçe sayılamayacağına dikkat çekti. Kararda öne çıkan detaylar şöyle:

''Olayda, her ne kadar davalı idare tarafından MHRS üzerinde 10 dakikada 2 hastaya randevu verilmesi sistemine geçilmiş ise de, bu sisteme geçilmesi öncesinde bir hekimin bir hastayı tedavi etmesi için gerekli olan makul sürenin tespiti yönünde herhangi bir somut araştırmanın yapılmadığı, bu hususta herhangi bir bilimsel rapor alınmadığı, hastanın muayene edilmesi, tedavinin planlanması ve bu planın hastaya aktarılmasını kapsayan sürecin 5 dakikalık bir zamanda yapılmasını öngören dava konusu işleme hasta yoğunluğunun giderilmesinin haklı gerekçe teşkil etmediği, anılan uygulamanın yürürlüğe girmesinden sonra uygulamada hekimler ile hastalar arasında sorunlar yaşandığı, bu sorunların hekimler tarafından davalı idareye yansıtıldığı, yine anılan uygulamaya geçilmesi halinde hekimlerin günlük muayene edeceği hasta sayısının artacağı hususları da göz önüne alındığında, herhangi bir bilimsel veriye dayanmaksızın salt takdir yetkisi kapsamında tesis olunan dava konusu işlemin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Kamu sağlığı açısından telafisi güç zararlar doğacağı açık

Öte yandan; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanmaya devam edilmesi halinde, kamu sağlığının etkileneceği, dolayısıyla kamu sağlığı açısından maddi ve manevi yönlerden telafisi güç zararlar doğacağı açıktır.''

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