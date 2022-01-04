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Merkez Bankası 19 yılın en yüksek enflasyonu için ne dedi?

Merkez Bankası 19 yılın en yüksek enflasyonu için ne dedi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Değerlendirmede döviz kurunda yaşanan gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. TCMB, kur geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubunda fiyatların özellikle dayanıklı tüketim malları öncülüğünde yüksek bir oranda arttığını ifade etti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayında yüzde 36,08 ile 19 yılın en yüksek seviyesine çıkan tüketici enflasyonuyla ilgili değerlendirmesinde döviz kurunun etkilerine dikkat çekti.

Yıllık enflasyonun tüm ana gruplarda yükseldiğine vurgu yapan TCMB enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının temel mal ve gıda alt grubundan geldiğini belirtti.

Bloomberght'teki habere göre TCMB Aralık enflasyonu değerlendirmesinde bu dönemde birçok kalem üzerinde Döviz kuru gelişmelerinin yansımalarının hissedildiğini ve kur geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubunda fiyatların özellikle dayanıklı tüketim malları öncülüğünde yüksek bir oranda arttığını ifade etti.

"Otomobil fiyatlarındaki artış dikkat çekti"
Dayanıklı tüketim malları arasında da otomobil fiyatlarındaki artışın dikkat çektiğini söyleyen TCMB gıda grubunda ise yıllık enflasyonun taze meyve ve sebze kalemlerinde görece daha ılımlı seyrettiğini, girdi maliyetlerinin etkisiyle taze meyve ve sebze dışı kalemlerde kayda değer bir oranda yükseliş görüldüğünü belirtti.

Enerji fiyatlarında döviz kuru etkisi
Uluslararası enerji fiyatlarında bu dönemde gerileme izlendiğini ifade eden TCMB döviz kuru gelişmelerinin yansımalarıyla başta akaryakıt, tüp gaz ve kömür olmak üzere yurt içi enerji fiyatlarındaki artışların devam ettiğini vurguladı.

Hizmet grubunda ise yükselişlerin genele yayıldığı ve özellikle lokanta-otel grubu fiyatlarındaki hızlanmanın gıda enflasyonundaki görünümün de etkisiyle belirgin olduğu belirtildi.

TL'deki değer kaybıyla üretici fiyatları kaynaklı baskılar güçlendi
TCMB'nin değerlendirmesine göre Türk lirasındaki değer kaybı, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir ile tedarik zincirlerinde devam eden aksamalar neticesinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar oldukça güçlü seyretti.

Bu görünüm altında, çekirdek enflasyon göstergeleri olan B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları ve ana eğilimleri belirgin bir yükseliş gösterdi.

Aralık'ta enflasyon 19 yılın zirvesini görmüştü
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Aralık'ta yıllık tüketici enflasyonu yüzde 36,08 ile Eylül 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Üretici enflasyonu da yüzde 79,89 ile Şubat 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Tüketici enflasyonu ile üretici enflasyonu arasındaki makas rekor seviyeye ulaşırken, tüketici enflasyonunun ölçümünde kullanılan sepette 415 maddenin 364'ünün fiyatında yükseliş yaşandı.

Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 31,88 olarak kaydedildi.

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