2021’in zam şampiyonları belli oldu! Fiyatı yüzde 100 arttı

TÜİK’in enflasyon rakamları açıklamasıyla birlikte 2021 yılının zam şampiyonları da ortaya çıktı. 2021 yılının zam şampiyonu cerrahi maske gibi tıbbi ürünlerin de yer aldığı ‘Diğer sağlık ürünleri’ olurken onu yazım ve çizim kağıtları’ ile kömür takip etti.