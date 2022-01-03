2021’in zam şampiyonları belli oldu! Fiyatı yüzde 100 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre 2021 yılının zam şampiyonu 'diğer sağlık ürünleri' olurken bunu 'yazı ve çizim kağıtları' izledi. 12 ürünün fiyatı yüzde 100'ün üzerinde arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Buna göre, 2021 yılının enflasyonu yüzde 36,08 olarak hesaplandı.
Sözcü'de yer alan habere göre 2021’de TÜİK’in hesapladığı madde sepetindeki çeşitli değişiklikler fiyat artışlarına etki etse de enerji, otomobil ve ulaştırma gibi gruplara ait ürünlerdeki fiyat artışları dikkat çekti.
TÜİK’in enflasyon rakamları açıklamasıyla birlikte 2021 yılının zam şampiyonları da ortaya çıktı. 2021 yılının zam şampiyonu cerrahi maske gibi tıbbi ürünlerin de yer aldığı ‘Diğer sağlık ürünleri’ olurken onu yazım ve çizim kağıtları’ ile kömür takip etti.
Cerrahi madde gibi pandemi ile hayatımıza giren bazı ürünlerin de 2021’de diğer sağlık ürünleri kaleminin içine eklenmesi nedeniyle ‘diğer sağlık ürünleri’ndeki yıllık artış yüzde 431,4 oldu.