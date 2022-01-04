2022 yılı için alarm verildi! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan flaş adım

Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 yılında gerçekleşebilecek yangınlara müdahalede hava gücü alım için ihaleye çıkıldığını açıkladı. 2021 yılı yazını etkisi altına alan orman yangınlarında yeterince müdahale edilmediği tartışması yaşanmıştı.Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı: 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale süreci Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılmıştır.