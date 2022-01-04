BIST 1.977
DOLAR 13,25
EURO 14,97
ALTIN 769,78
HABER /  SAĞLIK

Omicron için Türkiye'yi uyardı: Uzaktan çalışmaya geçin şubata kadar kimseyle görüşmeyin

Omicron için Türkiye'yi uyardı: Uzaktan çalışmaya geçin şubata kadar kimseyle görüşmeyin

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kız kardeşi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nuriye Ortaylı Türkiye'de de patlama yaratan Omicron vakaları için uyararak evden çalışma ve şubata kadar kimseyle görüşmeme tavsiyelerinde bulundu.

Abone ol

Halk sağlığı uzmanı Nuriye Ortaylı, Koronavirüs salgınına karşı, "İmkânı olan herkes uzaktan çalışmaya geçsin, en azından şubat başına kadar eş dostla görüşmeyi kesin" uyarılarını yaptı. 

Ortaylı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İmkânı olan herkes uzaktan çalışmaya geçsin. Yürüyebileceğiniz mesafelere yürüyün, alışverişi kısa tutun, az kalabalık saatleri seçin. Maske önemli, havalandırma çok önemli. Eş dostla görüşmeyi kesin. En azından Şubat başına kadar." ifadesini kullandı. 

Bilim Kurulu Üyesi Şener de uyardı: Şubata dikkat!

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, 'Omicron' varyantının yaygın görüldüğü ülkelerdeki hasta verilerinin ortaya çıktığını belirterek, tabloya bakıldığında Türkiye'de gelecek aylık periyotta, ayaktan hasta grubunda ciddi tırmanış olacağını söyledi.

Şener, "'Omicron'un önümüzdeki zaman diliminde ocak ayının son haftası veya şubat ayının ilk 2 haftasında baskın varyant haline gelme ihtimali yüksek. Önümüzdeki süreçte polikliniklerde yığılma olacağını düşünüyorum" dedi. Son dönemde dünyada endişeye yol açan, Türkiye'de de yayılmaya başlayan 'Omicron' varyantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener, 'Omicron' varyantının yaygın görüldüğü ülkelerdeki hasta verilerinin ortaya çıktığını söyledi.

Alper Şener

Prof. Dr. Şener, "'Omicron'un önümüzdeki zaman diliminde ocak ayının son haftası veya şubat ayının ilk 2 haftasında baskın varyant haline gelme ihtimali yüksek. Önümüzdeki 1 aylık periyotta, ayaktan hasta grubunda ciddi bir tırmanış olacak. Geçtiğimiz hafta rakamlar stabil seyrediyordu. 20 bin bandındaki tırmanış şu anda 30 binin üzerine çıktı ve ayaktan hasta grubundaki bu tırmanış devam edecektir. Bununla beraber polikliniklerde yığılma olacağını düşünüyorum. Vaka sayılarının tırmanışını tamamen durdurmak mümkün gibi görünmüyor. İnsanlarda halihazırda aşılanmanın getirdiği bir özgüvenle maske, mesafe gibi önlemlerden uzaklaşma söz konusu" diye konuştu. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emekli ve memurun ek zammı belli oldu! İşte ek zamlarla birlikte emekli, öğretmen hemşire polis, doktor maaşları
Foto Galeri Emekli ve memurun ek zammı belli oldu! İşte ek zamlarla birlikte emekli, öğretmen hemşire polis, doktor maaşları Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hemşire maaşları 2022 ne kadar oldu ocak zammı yeni hemşire maaşları
Hemşire maaşları 2022 ne kadar oldu ocak zammı yeni hemşire maaşları
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
MHP'den ihracı istenen Yahnici Bahçeli'ye açık mektup: Evimin önünde saldırıya uğradım
MHP'den ihracı istenen Yahnici Bahçeli'ye açık mektup: Evimin önünde saldırıya uğradım
Fransa'da 67 bin 461 Kovid-19 vakası kaydedildi
Fransa'da 67 bin 461 Kovid-19 vakası kaydedildi
Uzman doktor 2022 maaşı ne kadar oldu ocak maaşı zamlı kaç para
Uzman doktor 2022 maaşı ne kadar oldu ocak maaşı zamlı kaç para
Polis maaşı 2022 ne kadar oldu ocak zammı yeni polis maaşı
Polis maaşı 2022 ne kadar oldu ocak zammı yeni polis maaşı
Eniştenin oyununa geldi hem birikiminden hem de evinden oldu
Eniştenin oyununa geldi hem birikiminden hem de evinden oldu
Financial Times yayınladı! Nisan ve mayıs için ürküten enflasyon tahmini!
Financial Times yayınladı! Nisan ve mayıs için ürküten enflasyon tahmini!
Başkomiser maaşı 2022 ne kadar oldu ocak zamlı yeni başkomiser maaşı
Başkomiser maaşı 2022 ne kadar oldu ocak zamlı yeni başkomiser maaşı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan ek zam açıklaması: Zam ateşi alır ama közü söndürmez
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan ek zam açıklaması: Zam ateşi alır ama közü söndürmez