Ankara'da dolmuş ve toplu taşıma ücretlerine zam geldi! İşte yeni zamlı fiyat listesi
Zam yağmuru devam ediyor... 2022'ye elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve ulaşım zamlarıyla uyanan vatandaşlara kötü haberler gelmeye devam ediyor. Ankara'da dolmuş fiyatlarına zam geldi. İşte yeni fiyat listeleri...Abone ol
Peş peşe gelen zamlardan Ankara'daki dolmuş ve toplu taşıma ücretleri de nasibini aldı.
Başkent'te dolmuşlarda tam ücret 5 ile 6 TL, indirimli öğrenci ise 3 TL oldu. Dolmuş fiyatlarının dışında toplu ulaşım ücretlerine de zam geldi.
Metro, Ankaray, EGO ve özel halk otobüslerinde tam biniş 3,25 liradan 4,5 liraya, 1,75 lira olan öğrenci biniş ücreti 2,5 liraya çıktı.
İşte yeni dolmuş fiyatları...