Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na tepki: Bir saniye makamını işgal edemez

Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli çocuk kuran kurslarını eleştirip Orta Çağ benzetmesi yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i hedefine aldı ve özür çağrısında bulundu. Bahçeli'nin gündeminde İBB'ye başlatılan terör soruşturması da vardı. İmamoğlu hakkında konuşan Bahçeli HDP'li belediyelere yapılanı örnek göstererek "İBB Başkanı her durumda sorumludur. İddialar doğru çıkarsa bir saniye o koltukta durmaması gerekir dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yapılan terör soruşturması için konuşan Bahçeli "İBB Başkanı her durumda sorumludur. Suç sabit görülürse İBB Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemelidir" dedi.

Bahçeli'nin hedefinde İmamoğlu'nun hedefe alınmasını eleştiren AK Partili isimler de vardı. İsim vermeden Bülent Arınç hakkında şunları söyledi: "Özel teşebbüsten dolayı endişeli ve üzüntülü olduğunu söyleyen sürecin İmamoğlu'nun tabiii adaylığını güçlendireceğini söyleyen, bizim de bu niyette olduğumuza yönelik kuşkularını paylaşan sulu gözlü siyasetçi sana soruyorum: Siyasete devam etmek için CHP'de yer mi yapıyorsun. Kaybettiğin itibarını Halk TV'de mi arıyorsun."

Devlet Bahçeli'nin grup toplantısı konuşmasından satır başları:

- 2021 yılını geride bırakarak yeni yıla yeni umutlarla girmiş oluyoruz. Muhatap olduğumuz tehditlerle başa çıkabilmek için dört başı mahmur bir tarih şuuruna sahip olmamız lazım. Süte su katan, kana ekmek doğrayan, vicdanı esir kampına düşen, iradesi dümen, ilkesi duman olan kim varsa tanımalıyız, ipliklerini de pazara çıkarmalıyız

- Covid 19 tedavisinde kullanılan aşılara bile erişemeyen insanların varlığı kahredici biçimde hafızalara yerleşmiştir. Türkiye de aşılara ulaşamayan ülkelere arka çıkmıştır.

Özgür Özel'e tepki: Bu sefilin yatacak yeri yoktur

- Milli manevi değerlerimize kim sataşıyorsa mahkeme-i kübrada da davacıyız. Ağzının dikişleri patlamış CHP'li Başkanvekili kuran kursları için Orta Çağ zihniyeti demekle din dışı bühtanda bulunmuştur. Ya Orta Çağı bilmiyor ya Kuran'dan habersizdir. Klasik ve klişeleşmiş CHP üslubu nüksetmiştir. Namazda gözü olmayının ezanda kuşağı olmazmış. İman nasip işidir, Allah'ın ikramıdır. İnanıp inanmamak herkesin kendi bileceği iştir ancak dinimize laf söylettirmeyiz, kitabımıza Orta Çağ zihniyeti diyenlerin yanına bırakmayız. CHP Genel Başkanının derhal özür ve Allah'tan af dilemesi gerekmesi gerekmektedir. Namazda okunan Kunut dualarını ayet sanan, cuma namazını kazaya bırakan zihniyet CHP'nin ta kendisidir. Bu sefilin yatacak sığınacak yeri yoktur. CHP zihniyeti mağlup olmaya mahkumdur.

- Partimizin simgelerini kullanıp çeteleşmeye ve sokak eylemleri yapmaya çalışanların enselerinde gözümüz olacak. Kimse hesap hatası yapmasın.

Yunanistan sabrımızı test etmekten vazgeçsin

- Yunanistan'ın silahlanma yarışı, Ege'de uluslararası hukuku çiğnemesi, hazmedilmesi mümkün olmayan hamlelerdir. Ege Denizi'ne fit serpiştirenlerin sonu hezimettir. Yunanistan savaş gemisine fazla güvenmesin. Yunanistan sabrımızı test etmekten vazgeçmelidir.

- Ülkücüden terörist çıkaran ABD'nin damgalı teröristlere şirin çocuk muamelesi yapması alenileşmiştir. Bu ülkede iç huzur hakim olmadan Türkiye'nin güvenli olması mümkün değildir. Terör devleti planları şehitlerimizin kanı gazilerimizin cesaretiyle bozulmuştur. Terörist eylemleri engelleme hususunda muazzam bir mücadele azmi sergilenmiştir.

- HDP ile gelecek düşleyen hangi parti varsa suç ortağıdır. Kazanımlarımızı TBMM'de kaybetmeye hakkımız olmadığı gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde pazarlık konusu yapmaya hiç kimse kalkışmamalı. Teröre yardım eden sözde milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak alayının birden mahkemeye çıkarılması gerekir. Eğer taviz verirsek yarın teslim olmamızı dayatırlar, mezarlarımızı bile talan ederler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda işe alınan kişilerin terör örgütü ile irtibatlı olduğu iddialarına karşı teftiş mekanizması çalıştırılması hukuk gerçeğidir. İçişleri Bakanımızı karalamaya kalkışanlar Türkiye'nin karşı cephesi, kripto hasımlardır. Belediyeye FETÖ'cüleri PKK'lıları doldurmanın neresinde adalet vardır? Lafı ortaya attım isteyen istediğini alsın diyen çürük yumurta senin dilinin altındaki bakla nedir? Özel teşebbüsten dolayı endişeli olduğunu söyleyen, sürecin İmamoğlu'nun adaylığını yükselttiğini söyleyen sulu gözlü siyasetçi sana soruyorum, siyasete devam etmek için CHP'de yer mi yapıyorsun? Kaybettiğin itibarını Halk TV'de mi arıyorsun?

Suçu sabit görülürse bir saniye bile olsa makamını işgal edemez

Anlayacağınız Büyükşehir Belediye Başkanı her durumda sorumludur. Suç sabit görülürse bir saniye bile olsa makamını işgal edemez. Sayın Cumhurbaşkanımızla karşılaştırmak soysuz bir kıyastır. Sayın Erdoğan şiir yüzünden haksızlıklara uğramıştır, bu antidemokratik uygulamaya millet cevabını vermiştir. Mevcut belediye başkanı şiir mi okudu? Bu iddiaların araştırılması için görevlendirilme yapıldı, mağduriyet bunun neresindedir? HDP'li belediye başkanları niye el çektirildi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda suç işlenmişse bunun sorumlusu bal gibi buz gibi belediye başkanı olan zattır. Bu kapsamda herkes sonucu beklemelidir suç sabit görülürse Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sadece mahkeme huzuruna çıkması yetmez görevinden alınması şarttır, adaletin icabıdır. Kim bu süreçte hem halına hem mıhına vuruyorsa hazımsız demektir.