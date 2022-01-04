HABER / SPOR / FENERBAHÇE
Fenerbahçe'nin kiralamak istediği Barcelona'nın yıldızından kötü haber
Fenerbahçe'nin kiralamak istediği Samuel Umtiti, Barcelona'dan ayrılmayı kabul etmedi. Fransız stoperin Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulübe gitmek istediği belirtildiAbone ol
İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Barcelona'da forma şansı bulamayan Samuel Umtiti'yi kadrosuna katmak istediğini öne sürmüştü. Bu transferle ilgili Umtiti'nin kararı belli oldu.
Diario Sport; Fransız savunmacının Fenerbahçe'yi reddettiğini yazdı. Umtiti'nin Barcelona'da kalmak istediği, takımdan ayrılırsa da Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulübe gitmeyi düşündüğü belirtildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona, Umtiti'nin maaş yükünden kurtulmak istiyor.