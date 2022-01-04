BIST 1.975
DOLAR 13,27
EURO 14,99
ALTIN 770,31
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin kiralamak istediği Barcelona'nın yıldızından kötü haber

Fenerbahçe'nin kiralamak istediği Barcelona'nın yıldızından kötü haber

Fenerbahçe'nin kiralamak istediği Samuel Umtiti, Barcelona'dan ayrılmayı kabul etmedi. Fransız stoperin Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulübe gitmek istediği belirtildi

Abone ol

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Barcelona'da forma şansı bulamayan Samuel Umtiti'yi kadrosuna katmak istediğini öne sürmüştü. Bu transferle ilgili Umtiti'nin kararı belli oldu.

Diario Sport; Fransız savunmacının Fenerbahçe'yi reddettiğini yazdı. Umtiti'nin Barcelona'da kalmak istediği, takımdan ayrılırsa da Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulübe gitmeyi düşündüğü belirtildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona, Umtiti'nin maaş yükünden kurtulmak istiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Profesör maaşı 2022 ne kadar oldu ocak zamlı yeni maaş
Profesör maaşı 2022 ne kadar oldu ocak zamlı yeni maaş
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Uzmanlardan "zincir marketlerde satılmamalı' uyarısı geldi
Uzmanlardan "zincir marketlerde satılmamalı' uyarısı geldi
Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Terim'den son dakika flaş açıklamalar
Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Terim'den son dakika flaş açıklamalar
Araştırma görevlisi 2022 maaşı kaç para oldu zamlı maaş tablosu
Araştırma görevlisi 2022 maaşı kaç para oldu zamlı maaş tablosu
Twitter ilk kez ABD'li bir kongre üyesinin kişisel hesabını kalıcı olarak askıya aldı
Twitter ilk kez ABD'li bir kongre üyesinin kişisel hesabını kalıcı olarak askıya aldı
Teknisyen maaşı 2022 ne kadar oldu ocak zammı yeni maaş hesaplama
Teknisyen maaşı 2022 ne kadar oldu ocak zammı yeni maaş hesaplama
Mühendis maaşları 2022 ne kadar oldu ocak zammı yeni maaş tablosu
Mühendis maaşları 2022 ne kadar oldu ocak zammı yeni maaş tablosu
Ankara'da dolmuş ve toplu taşıma ücretlerine zam geldi! İşte yeni zamlı fiyat listesi
Ankara'da dolmuş ve toplu taşıma ücretlerine zam geldi! İşte yeni zamlı fiyat listesi
İdare Mahkemesi'nden MHRS kararı: Beş dakikada hasta bakılamaz
İdare Mahkemesi'nden MHRS kararı: Beş dakikada hasta bakılamaz