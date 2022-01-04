BIST 1.975
DOLAR 13,27
EURO 14,99
ALTIN 770,31
HABER /  GÜNCEL

İBB'ye terör soruşturması: 8 müfettiş görevlendirildi

İBB'ye terör soruşturması: 8 müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırıldığı iddialarıyla ilgili teftiş için 8 müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Abone ol

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Çataklı terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırıldığı yönünde iddia ve tespitler üzerine özel teftiş başlatıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Rapor henüz tamamlanmadı. Kimleri görevlendirdik onları paylaşayım. 5 mülkiye müfettişi, 1 hazine ve maliye, 1 MASAK uzmanı, 1 ticaret müfettişi... 8 kişilik bir heyet var."

ÖNCEKİ HABERLER
Attila Szalai için İspanyol devinden 23 milyon euroluk teklif
Attila Szalai için İspanyol devinden 23 milyon euroluk teklif
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na tepki: Bir saniye makamını işgal edemez
Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na tepki: Bir saniye makamını işgal edemez
Profesör maaşı 2022 ne kadar oldu ocak zamlı yeni maaş
Profesör maaşı 2022 ne kadar oldu ocak zamlı yeni maaş
Uzmanlardan "zincir marketlerde satılmamalı' uyarısı geldi
Uzmanlardan "zincir marketlerde satılmamalı' uyarısı geldi
Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Terim'den son dakika flaş açıklamalar
Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Terim'den son dakika flaş açıklamalar
Araştırma görevlisi 2022 maaşı kaç para oldu zamlı maaş tablosu
Araştırma görevlisi 2022 maaşı kaç para oldu zamlı maaş tablosu
Galatasaray'da Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün koronavirüs testleri pozitif çıktı
Galatasaray'da Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün koronavirüs testleri pozitif çıktı
Twitter ilk kez ABD'li bir kongre üyesinin kişisel hesabını kalıcı olarak askıya aldı
Twitter ilk kez ABD'li bir kongre üyesinin kişisel hesabını kalıcı olarak askıya aldı
Teknisyen maaşı 2022 ne kadar oldu ocak zammı yeni maaş hesaplama
Teknisyen maaşı 2022 ne kadar oldu ocak zammı yeni maaş hesaplama