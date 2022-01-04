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Düğmeye basıldı! Gözaltına alındılar

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Düğmeye basıldı! Gözaltına alındılar

KOCAELİ’de, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 4’ü yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4’ü yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu 3 kişi ise idari işlemler için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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