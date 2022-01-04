Depozito iade sistemi bu yıl başlıyor

İçecek ambalajlarının temiz toplanması ve geri dönüşümü için hedeflenen ‘Depozito İade Sistemi’ henüz devreye girmedi ancak bu yıl kayıt işlemlerinin başlatılması bekleniyor.

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Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, ‘Depozito İade Sistemi’nin ilk aşamasında kayıt altına alma işlemlerinin başlayacağını, sisteme önce PET, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının dahil edilmesinin planlandığını vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ürünlerin satın alımı aşamasına depozito ücreti tahsili ve boş ambalajların geri getirilmesine istinaden depozito ücretlerinin iadesi sürecinin henüz başlamadığını açıkladı. Sarıbekir, ‘Depozito İade Sistemi’nin ilk aşamasında kayıt altına alma işlemlerinin başlayacağını ve sistemle ilgili düzenlemeler için ise Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı’nın yapacağı açıklamaların beklendiğini vurguladı. Bakanlık ve Ajans içeceklerin satışından, ambalajlarının geri dönüşümüne kadar süregelen tüm aşamaları takip edecek.

Sarıbekir, “Depozito İade Sistemi’nin ilk aşamasında, 2022 Ocak ayından itibaren bu sisteme dahil edilecek ambalajlara yönelik standartların belirlenmesi ve bu standartlara uygun ambalajlarla piyasaya sürülen içeceklerin kayıt altına alınması işlemlerinin yapılmasını bekliyoruz. Bu işlem belli bir süre alacaktır. Piyasaya sürülen içeceklerin kayıt altına alınmasından sonra başlangıçta PET, Cam ve Alüminyum içecek ambalajlarında zorunlu olması; sonrasında HDPE ve Kompozit içecek ambalajlarının da bu sisteme dahil edilmesi planlanıyor. Ürünlerin satın alımı aşamasına depozito ücreti tahsili ve boş ambalajların geri getirilmesine istinaden depozito ücretlerinin iadesi süreci henüz başlamadı” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan Ambalaj Bülteni verilerine göre yurtiçinde piyasaya sürülen ambalajların ortalama yüzde 50’si geri kazanılıyor. Ambalajın geri dönüşümüyle ülke ekonomisine ve çevreye çok büyük katkı sağlanabileceğini uzun zamandır vurguladıklarını dile getiren Zeki Sarıbekir, içecek ambalajlarına uygulanacak zorunlu depozito ile kaynağında ayrı ve temiz toplama yapılacağını, böylece geri dönüşüme uygun ham madde elde edilerek hem sektörümüze hem de ülke ekonomimize büyük katkı sunulacağını ve atık ithalatının da sona ereceğini tekrarladı.