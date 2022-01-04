BIST 1.972
DOLAR 13,27
EURO 15,00
ALTIN 767,88
HABER /  GÜNCEL

Depozito iade sistemi bu yıl başlıyor

Depozito iade sistemi bu yıl başlıyor

İçecek ambalajlarının temiz toplanması ve geri dönüşümü için hedeflenen ‘Depozito İade Sistemi’ henüz devreye girmedi ancak bu yıl kayıt işlemlerinin başlatılması bekleniyor.

Abone ol

Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, ‘Depozito İade Sistemi’nin ilk aşamasında kayıt altına alma işlemlerinin başlayacağını, sisteme önce PET, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının dahil edilmesinin planlandığını vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ürünlerin satın alımı aşamasına depozito ücreti tahsili ve boş ambalajların geri getirilmesine istinaden depozito ücretlerinin iadesi sürecinin henüz başlamadığını açıkladı. Sarıbekir, ‘Depozito İade Sistemi’nin ilk aşamasında kayıt altına alma işlemlerinin başlayacağını ve sistemle ilgili düzenlemeler için ise Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı’nın yapacağı açıklamaların beklendiğini vurguladı. Bakanlık ve Ajans içeceklerin satışından, ambalajlarının geri dönüşümüne kadar süregelen tüm aşamaları takip edecek.

Sarıbekir, “Depozito İade Sistemi’nin ilk aşamasında, 2022 Ocak ayından itibaren bu sisteme dahil edilecek ambalajlara yönelik standartların belirlenmesi ve bu standartlara uygun ambalajlarla piyasaya sürülen içeceklerin kayıt altına alınması işlemlerinin yapılmasını bekliyoruz. Bu işlem belli bir süre alacaktır. Piyasaya sürülen içeceklerin kayıt altına alınmasından sonra başlangıçta PET, Cam ve Alüminyum içecek ambalajlarında zorunlu olması; sonrasında HDPE ve Kompozit içecek ambalajlarının da bu sisteme dahil edilmesi planlanıyor. Ürünlerin satın alımı aşamasına depozito ücreti tahsili ve boş ambalajların geri getirilmesine istinaden depozito ücretlerinin iadesi süreci henüz başlamadı” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan Ambalaj Bülteni verilerine göre yurtiçinde piyasaya sürülen ambalajların ortalama yüzde 50’si geri kazanılıyor. Ambalajın geri dönüşümüyle ülke ekonomisine ve çevreye çok büyük katkı sağlanabileceğini uzun zamandır vurguladıklarını dile getiren Zeki Sarıbekir, içecek ambalajlarına uygulanacak zorunlu depozito ile kaynağında ayrı ve temiz toplama yapılacağını, böylece geri dönüşüme uygun ham madde elde edilerek hem sektörümüze hem de ülke ekonomimize büyük katkı sunulacağını ve atık ithalatının da sona ereceğini tekrarladı.

ÖNCEKİ HABERLER
1000 TL'den gram altın alanlar dikkat! Uzman isimden saldırı uyarısı geldi
1000 TL'den gram altın alanlar dikkat! Uzman isimden saldırı uyarısı geldi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
2022 yılı Bedelli askerlik ücretine zam! Bedelli yeni ücret 55 bin 489 TL oldu
2022 yılı Bedelli askerlik ücretine zam! Bedelli yeni ücret 55 bin 489 TL oldu
Adana'da 13 yaşındaki çocuk 'Okula taş atma' diye uyardığı Suriyeli çocuk tarafından bıçaklandı
Adana'da 13 yaşındaki çocuk 'Okula taş atma' diye uyardığı Suriyeli çocuk tarafından bıçaklandı
Online saadet zinciriyle büyük vurgun! mağdur sayısı ve miktar dudak uçuklattı
Online saadet zinciriyle büyük vurgun! mağdur sayısı ve miktar dudak uçuklattı
Twitch fenomenlerine ‘kart aklama’ operasyonu! 40 kişi gözaltına alındı
Twitch fenomenlerine ‘kart aklama’ operasyonu! 40 kişi gözaltına alındı
Hizmetli maaşı 2022 kaç para oldu ocak zammı en düşük maaşı
Hizmetli maaşı 2022 kaç para oldu ocak zammı en düşük maaşı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: 3 milyar 224 milyon dolara ulaştı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: 3 milyar 224 milyon dolara ulaştı
Düğmeye basıldı! Gözaltına alındılar
Düğmeye basıldı! Gözaltına alındılar
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den şubat ayı için ürküten uyarı
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den şubat ayı için ürküten uyarı