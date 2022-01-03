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1000 TL'den gram altın alanlar dikkat! Uzman isimden saldırı uyarısı geldi

1000 TL'den gram altın alanlar dikkat! Uzman isimden saldırı uyarısı geldi

Altın, dolar ve gümüş gibi yatırım araçları konusunda önemli tahminlerde bulunan emlak ve yatırım uzmanı Mert Başaran, 3 Ocak ve öne çıkarılan başka günlerin manipülasyona açık olduğunu ve küçük yatırımcının çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

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Emlak ve yatırım danışmanı Mert Başaran, küçük yatırımcıya uyarılarda bulundu. YouTube kanalı üzerinden konuşan Mert Başaran, vatandaşı malda kalması gerektiğini ve hiçbir şekilde hareket etmemesi gerektiğini kaydetti. İşte Mert Başaran'ın o açıklamaları:

"Spekülasyona çok açık bir döneme denk geldik. Piyasada paranızı almak isteyen birileri var. Lütfen elinizde ne varsa varlıklarınızı koruyun. Al sat yapmayı bilmiyorsanız hiçbir şey yapmamayı tavsiye ediyorum. Altın, gümüş, gayrimenkul gibi yatırımlarınız varsa bekleyin. Bu dönemde bu şarlatanları dinleyip ani bir hareket yaparsanız üç kuruşunuz elinden gider ve çok büyük bir hüsrana uğrarsınız. Çok büyük şeyler dönüyor. Birileri savaşıyor. Filler tepişiyor. İşte siz de bu anda arada kalabilirsiniz. O yüzden acele etmeyin. Panik olmayın. Saçma sapan al sat yapmayın.

"Saldırıya geçebilirler"

Yurt dışında bulunan bazı güçler dolara atak yapabilir. Birileri birilerine kızıp saldırıya geçebilir. Yandaş ya da muhalif damgası yemek istemiyorum. Hiçbir parti ile bağlantılı değilim. Panik olmayın. Ben altını, gümüşü dipte görüyorum. Ev fiyatları halen değerlenecek diye düşünüyorum. Bu dalgalanmalarla hiç ilgilenmeyin. Normal işinize dönün. Yoksa bu işlerle uğraşırsanız psikolojiniz bozulabilir. Bir yanlış yaparsanız her şeyiniz gider. Kıpırdamadan malda kalın."

(HABER 7)

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