Altın için çıldırtan tahminler! 4 Ocak 2022 gram altın 800 lira seviyesinde yükseliş sürecek mi?
4 Ocak gram altın yükselişte. Aralık ayının son haftalarında 600 liranın altını gören gram şu sıralar 800 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki uzmanlar ne diyor? 2022 altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? İşte piyasalarda son durum...
4 Ocak 2022 gram altın 799,41 liradan işlem görürken çeyrek altın da 1.321 liradan alıcı buluyor. İşin uzmanları altın fiyatları için ne diyor? 2022'de altın fiyatları ne olur?
4 Ocak 2022 altın fiyatları
Gram:799,41
Çeyrek:1.321,00
Yarım: 2.649,00
Cumhuriyet: 5.273,00
"Al sat yapmayın"
Emlak ve yatırım danışmanı Mert Başaran, küçük yatırımcıya uyarılarda bulundu. Haber 7'ye konuşan Başaran, "Spekülasyona çok açık bir döneme denk geldik. Piyasada paranızı almak isteyen birileri var. Lütfen elinizde ne varsa varlıklarınızı koruyun. Al sat yapmayı bilmiyorsanız hiçbir şey yapmamayı tavsiye ediyorum.
Altın, gümüş, gayrimenkul gibi yatırımlarınız varsa bekleyin. Bu dönemde bu şarlatanları dinleyip ani bir hareket yaparsanız üç kuruşunuz elinden gider ve çok büyük bir hüsrana uğrarsınız. Çok büyük şeyler dönüyor. Birileri savaşıyor. Filler tepişiyor. İşte siz de bu anda arada kalabilirsiniz. O yüzden acele etmeyin. Panik olmayın. Saçma sapan al sat yapmayın." dedi.