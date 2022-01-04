Altın için çıldırtan tahminler! 4 Ocak 2022 gram altın 800 lira seviyesinde yükseliş sürecek mi?

Altın, gümüş, gayrimenkul gibi yatırımlarınız varsa bekleyin. Bu dönemde bu şarlatanları dinleyip ani bir hareket yaparsanız üç kuruşunuz elinden gider ve çok büyük bir hüsrana uğrarsınız. Çok büyük şeyler dönüyor. Birileri savaşıyor. Filler tepişiyor. İşte siz de bu anda arada kalabilirsiniz. O yüzden acele etmeyin. Panik olmayın. Saçma sapan al sat yapmayın." dedi.