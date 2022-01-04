2021 yılı sonu itibariyle en beğenilen siyasetçi kim? Halkın enflasyon ne kadar?

MetroPOLL Araştırma Aralık ayı anketinden siyasilerin beğenilme oranları ortaya çıktı. 2021 yılı sonunda halkın siyasilere yönelik beğeni oranlarında çok dikkat çekici değişiklikler yaşandı.

En beğenilen siyasetçi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olurken, onu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beğeni anketinde ilk kez Akşener'in gerisinde kaldı. Erdoğan'nı Devlet Bahçeli ve Özgür Özel takip ederken, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in gerisinde kaldı.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bile gerisinde kalırken, Demirtaş'ın beğenilme oranı da gerilere düştü. Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu ise son sırada yer aldı.

İşte MetroPOLL Araştırma'nın beğeni anketinin sonuçları...

Halkın enflasyonu ne kadar?

TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve enflasyon son 19 yılın rekorunu kırarak aylık yüzde 13.58, yıllık ise yüzde 30.08 çıktı. TÜİK rakamlarına göre enflasyon Kasım'da yüzde 3.51, Ekim'de ise yüzde 2.39 artmıştı.

MetroPOLL Araştırma'nın Aralık ayı anketine göre ise vatandaşlar son bir yıldaki fiyat artışlarının yüzde 100 ve üzerinde zamlandığına inanıyor. MetroPOLL anketinde katlımcılara "2021'de enflasyon ne kadar oldu." diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 62'si son bir yılda fiyatların yüzde 100 veya daha fazla arttığını belirtirken, sadece yüzde 2'si yüzde 20 civarında artış olduğunu söyledi.

Ankete katılanların yüzde 7.1'i fiyat artışlarının yüzde 25 ila 50 arasında olduğunu söylerken, katılımcıların yüzde 28.8'i fiyatların yüzde 50 ile yüzde 100 arasında arttığını ifade etti. Katılımcıların yüzde 61.5'i ise fiyat artışlarının yüzde 100 ve daha üzerinde olduğunu söyledi.