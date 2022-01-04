BIST 1.972
DOLAR 13,27
EURO 15,00
ALTIN 767,88
HABER /  POLİTİKA

2021 yılı sonu itibariyle en beğenilen siyasetçi kim? Halkın enflasyon ne kadar?

2021 yılı sonu itibariyle en beğenilen siyasetçi kim? Halkın enflasyon ne kadar?

MetroPOLL Araştırma, 2021 yılı sonunda en beğenilen siyasetçinin kim olduğunu sordu. Anketten çok dikkat çekici sonuçlar çıktı...

Abone ol

MetroPOLL Araştırma Aralık ayı anketinden siyasilerin beğenilme oranları ortaya çıktı. 2021 yılı sonunda halkın siyasilere yönelik beğeni oranlarında çok dikkat çekici değişiklikler yaşandı.

En beğenilen siyasetçi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olurken, onu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener takip etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beğeni anketinde ilk kez Akşener'in gerisinde kaldı. Erdoğan'nı Devlet Bahçeli ve Özgür Özel takip ederken, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in gerisinde kaldı. 

DEVA Partisi lideri Ali Babacan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bile gerisinde kalırken, Demirtaş'ın beğenilme oranı da gerilere düştü. Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu ise son sırada yer aldı. 

İşte MetroPOLL Araştırma'nın beğeni anketinin sonuçları...

Halkın enflasyonu ne kadar?

TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve enflasyon son 19 yılın rekorunu kırarak aylık yüzde 13.58, yıllık ise yüzde 30.08 çıktı. TÜİK rakamlarına göre enflasyon Kasım'da yüzde 3.51, Ekim'de ise yüzde 2.39 artmıştı.
MetroPOLL Araştırma'nın Aralık ayı anketine göre ise vatandaşlar son bir yıldaki fiyat artışlarının yüzde 100 ve üzerinde zamlandığına inanıyor. MetroPOLL anketinde katlımcılara "2021'de enflasyon ne kadar oldu." diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 62'si son bir yılda fiyatların yüzde 100 veya daha fazla arttığını belirtirken, sadece yüzde 2'si yüzde 20 civarında artış olduğunu söyledi.
Ankete katılanların yüzde 7.1'i fiyat artışlarının yüzde 25 ila 50 arasında olduğunu söylerken, katılımcıların yüzde 28.8'i fiyatların yüzde 50 ile yüzde 100 arasında arttığını ifade etti. Katılımcıların yüzde 61.5'i ise fiyat artışlarının yüzde 100 ve daha üzerinde olduğunu söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Parliament sigara fiyatları 2022 güncel kaç para oldu?
Parliament sigara fiyatları 2022 güncel kaç para oldu?
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Bakan Fatih Dönmez maden ihracatında Cumhuriyet rekorunu açıkladı
Bakan Fatih Dönmez maden ihracatında Cumhuriyet rekorunu açıkladı
Marlboro Edge kaç para oldu 2022 yeni sigara fiyatları
Marlboro Edge kaç para oldu 2022 yeni sigara fiyatları
Depozito iade sistemi bu yıl başlıyor
Depozito iade sistemi bu yıl başlıyor
2022 yılı Bedelli askerlik ücretine zam! Bedelli yeni ücret 55 bin 489 TL oldu
2022 yılı Bedelli askerlik ücretine zam! Bedelli yeni ücret 55 bin 489 TL oldu
Marlboro ne kadar oldu 2022 ocak zammı güncel sigara fiyatları
Marlboro ne kadar oldu 2022 ocak zammı güncel sigara fiyatları
Adana'da 13 yaşındaki çocuk 'Okula taş atma' diye uyardığı Suriyeli çocuk tarafından bıçaklandı
Adana'da 13 yaşındaki çocuk 'Okula taş atma' diye uyardığı Suriyeli çocuk tarafından bıçaklandı
Online saadet zinciriyle büyük vurgun! mağdur sayısı ve miktar dudak uçuklattı
Online saadet zinciriyle büyük vurgun! mağdur sayısı ve miktar dudak uçuklattı
Antalya Kumköy sahilinde caretta carettalara yaşam alanı kalmadı
Antalya Kumköy sahilinde caretta carettalara yaşam alanı kalmadı