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İsrail'de durum fena! Kovid-19 vaka sayısında rekor seviye kaydedildi

İsrail'de durum fena! Kovid-19 vaka sayısında rekor seviye kaydedildi

 İSRAİL'de son 24 saatte 10 bin 644 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bu sayı ülkede Eylül 2020'nin başından bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi.

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Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 10 bin 644 vaka sayısıyla Kovid-19 salgınında rekor seviye görüldü.

Bu oran, Omicron varyantının giderek etkisi altına aldığı İsrail'de, Eylül 2020'nin başından bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Toplam ağır hasta sayısı 117'ye yükselirken, salgının başlangıcından bu yana kaydedilen ölüm sayısı 8247'ye ulaştı.

İsrail geçen hafta vaka sayısında önemli bir artış kaydetse de günlük vaka sayısı 5 bini geçmemişti.

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