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İsrail'de denize düşen askeri helikopterdeki iki pilot öldü

İsrail'de denize düşen askeri helikopterdeki iki pilot öldü

İsrail ordusu, Hayfa kenti açıklarında eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopterin denize düştüğünü, helikopterdeki bir mürettebatın kurtarıldığını ve iki pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

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İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde İsrail ordusuna ait bir helikopter iki pilot ve bir mürettebatıyla Hayfa kenti açıklarında eğitim uçuşu sırasında suya düştü.

Sahil Güvenlik ve Hava Kuvvetlerinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarının ardından, bir mürettebatın kurtarıldığı ve iki pilotun da hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunda "Yarasa" diye isimlendirilen "Eurocopter AS565" tipindeki tüm helikopterlerin eğitim uçuşlarının durdurulduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yerel basına konuşan ordu yetkilileri, kazanın saldırı sonucu gerçekleşmediğini ve teknik bir hata yaşandığını aktardı.

Sosyal medyada, arama kurtarma çalışmaları için açık denizde işaret fişeklerinin atıldığı görüntüler yer aldı.

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