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Yusuf Yazıcı hayal kırıklığına uğrattı Lille'de son maçına çıkıyor iddiası

Yusuf Yazıcı hayal kırıklığına uğrattı Lille'de son maçına çıkıyor iddiası

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de oynayan millî oyuncularımızdan Yusuf Yazıcı'nın bu akşam Lens ile yapılacak kupa maçında son kez Lille forması giyebileceği iddia edildi.

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile oldukça başarılı geçirdiği sezonun ardından bu sezon beklentilerin altında kalan Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılması bekleniyor. Fransız basını Yusuf Yazıcı'nın Lille forması altındaki son maçına bu akşam çıkabileceğinden bahsetmekte.

Özellikle geçtiğimiz sezon Yusuf Yazıcı'ya yönelik büyük övgülerde bulunan La Voix du Nord'un haberine göre Yusuf Yazıcı, Lille'in bu akşam Lens ile oynayacağı maçta son kez takımının formasını giyebilir. Bu sezon hayal kırıklığı yaratan Yusuf Yazıcı'nın yeni takımına transfer olmadan önce son şansını bulacağı ifade ediliyor. 

Geçtiğimiz sezon Lille formasıyla çıktığı 42 maçta 14 gol, 5 asistlik performans sergileyen Yusuf Yazıcı, bu sezon ise çıktığı toplam 21 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik katkı sağlayabildi. 

Transferde Yusuf Yazıcı'nın ismi Galatasaray , CSKA Moskova ve Newcastle United ile anılmaktaydı.

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