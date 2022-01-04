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Antalya'da yaşanan fırtına seraları etkiledi! Patlıcan 20 lira oldu

Antalya'da yaşanan fırtına seraları etkiledi! Patlıcan 20 lira oldu

Geçtiğimiz hafta Antalya'da etkili olan fırtına sera ürünlerinin fiyatlarına yansıdı. Kışın serada yetişen patlıcan pazarda 20 liradan satılıyor.

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Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla fiyatı en çok artan ürün patlıcan olurken, fiyatı en çok azalan ürün ise karnabahar oldu. Semt pazarlarında patlıcan 20 liradan, karnabahar ise 6 liradan satılıyor. Pazarcılar, patlıcan fiyatlarının yüksek olmasını geçtiğimiz hafta Antalya'da yaşanan fırtınadan kaynaklı olduğunu belirtiyor, karnabahar fiyatlarının da mevsiminde yetiştiğinden dolayı ucuz olduğunu söylüyorlar.

"Antalya’da gerçekleşen fırtınadan dolayı patlıcan fiyatları arttı"
Patlıcanın yazın yetiştiğini söyleyen pazarcı Akif Erişkin, “Patlıcan kış mevsiminde serada yetişiyor. Bundan dolayı patlıcan biraz pahalı, şu anda 20 liradan satılıyor. Sel veya yağmur olduğunda fiyatlarda etkileniyor. Geçen hafta Antalya’da gerçekleşen fırtınadan dolayı da patlıcan fiyatları arttı, geçen ay 15 liradan satılıyordu. Karnabahar ise kış mevsiminde yetişiyor, bol miktarda bulunuyor. Şu anda fiyatı 6 lira” dedi.

"Patlıcan 20 liradan satılıyor"
Patlıcanın kışın yetişmediği için fiyatlarına yansıdığını belirten pazarcı Fevzi Taka, "Antalya’da yaşanan fırtına patlıcan fiyatlarını etkiledi. Şu anda patlıcan 20 liradan satılıyor. Karnabahar da mevsimi olduğu için ucuz. Şu anda 6 liradan satılıyor” ifadelerini kullandı.

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