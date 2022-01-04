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Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması İBB'de terörle iltisaklı çalışan iddiası

Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması İBB'de terörle iltisaklı çalışan iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'de terörle iltisaklı çalışan iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturmaya değinerek, "İntikam alacaklar, kimden? Efendim Ekrem İmamoğlu'ndan intikam alacaklarmış. Senin görevin ne kardeşim, git yakala. Ama yapmıyor, yapamıyor, yok böyle bir şey. İftira atıyorlar." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.  Kılıçdaroğlu'nun gündeminde terör örgütü PKK ile bağlantılı olmakla suçlanan İBB personeli iddiası vardı.

İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin müfettiş görevlendirmesine değinen Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere iftira atıldığını iddia ederek, iktidara sert sözlerle yüklendi:

"Devleti yönetenler kin ve öfkeden medet ummamalı. Devlet adaletle yönetilir. Belediye başkanlarımızın çalışmalarını hazmedemiyorlar, baskı kurmaya çalışıyorlar. Her türlü iftirayı atabiliyorlar. İntikam alacaklar, kimden? Efendim Ekrem İmamoğlu'ndan intikam alacaklarmış. Senin görevin ne kardeşim, git yakala. Ama yapmıyor, yapamıyor, yok böyle bir şey. İftira atıyorlar. Yedirmeyeceğiz o rantı size.

Belediye başkanımız seçimle geldi. Sözde hakimler, dört pusuladan biri sahtedir dedi. Fark yükseldi. Bu milletin adalet duygusuna güveniyorum. Şimdi görevli müfettişler gitmişler, gitsinler kardeşim. Mansur Yavaş kazanırsa, faturaları teröristler toplayacakmış... Yav bu kadar akıldan yoksun insanlar, nasıl siyaset yapıyorlar.

"Sizin değeriniz bizim belediye başkanlarımızın tırnağı bile değil"

Bunların temel görevi kul hakkı yiyerek beslenmektir. Atadıkları bir bakan var, yapılmayan işi yapılmış gibi gösterdi. Bu adam bakan oluyor. Noldu bu dosya? Niye savcılar üzerine gitmiyor. Yolsuzluk dosyalarını tam yakalıyorlar, İçişleri Bakanı diyor ki bunları bana vereceksin. 35 yolsuzluk dosyası. Kapatıyorlar dosyaları. O dosyalar kapanmayacak, kul hakkı yiyenlerin fitil fitil burnundan getireceğiz. Sizin feriştahınız gelse bizim belediye başkanlarına bir şey yapmaz. Sizin değeriniz bizim belediye başkanlarımızın tırnağı bile değil."

Tartışma nasıl başladı?

İmamoğlu'nun İBB seçimlerini kazanmasının ardından işe alınan personel arasında terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin olduğu yönündeki iddialar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında dillendirildi.

Bakan Soylu İBB'ye yaklaşık 33 bin kişinin işe alındığını söylediği konuşmasında, "Bu 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP kaydı var ve diğerlerinin kayıtlarını da gönderebilirim" dedi.

Ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Aralık'ta AKP'li belediye başkanlarının katıldığı Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada, CHP'nin kazandığı belediyelerden tek bir kişinin bile işten çıkartılmayacağı yönünde vaatlerde bulunduğunu ancak buna karşın 15 bin kişinin İBB'deki işinin sonlandırıldığını savundu.
Erdoğan konuşmasında, "Bunun yerine de çoğu kim olduğu, ne olduğu belli olmayan bir kısmı terör örgütleri ile iltisaklı çıkan 45 bin kişi belediyeye doldurdular" dedi.

Süleyman Soylu ne demişti?

Bakan Soylu, DİYADER soruşturmasında, İBB'ye sözde imam olarak alınan ve bizzat PKK/KCK terör örgütü tarafından hatta maaşlarının bir bölümünün terör örgütüne nakledildiği konusunda anlayışların olduğu ve bu konuda bir organizasyon içerisinde bulunanların bir kısmının tutuklandığını belirterek, şunları söylemişti:

"Bunlar belediyede çalışıyorlardı. Bunun siyasi bir tarafı yok, bunun bir güvenlik tarafı var. Bu millet 'beni koru' diyor. Biz de milletimizi korumak zorundayız. Siz bir personelin alım kriterlerini bu ülkenin stratejik olarak güvenlik esasına dayandırmaz, FETÖ'den ihraç edilmişleri, polisin şehadetine karışmış olanları, Apo'nun serbest kalması için defalarca eyleme katılmış olanları ve nihayetinde sözde kendisini din görevlisi olarak tanımlayıp bu konuda dini istismar ederek PKK ve KCK tarafına evirmeye çalışanları bir kurumun içine alırsanız normal mi? Hangi biriniz iş arkadaşı olarak böyle biriyle yürümek istersiniz. Tutuklu olduğunu söylüyorum, hangi sicil kaydından bahsediyorsunuz? Netice itibarıyla bizim güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları kanunumuz nettir. Böyle bir şey çıktıktan sonra yapılması gereken ilk şey ilgili valiliğe müracaat etmek. Devletin muhataplığı burada büyükşehir belediyelerindeki kamu yöneticileridir. Örneğin Genel Sekreterdir. 'Biz şu kadar kişiyi işe alacağız, bakar mısınız?' denmiş mi? Hayır."

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