İBB'nin yardım kartları terörist ailelerine verildi Nedim Şener iddianameyi paylaştı

Terör örgütü PKK ile ilişkili DİAYDER (Din Âlimleri Yardımlaşma Ve Dayanışma Demeği) isimli oluşumla ilgili iddianamede geçen sarsıcı gelişmeleri yazar Nedim Şener, yazısında aktardı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve ”PKK ile iltisaklı/irtibatlı” kişilerin Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) referansıyla İBB’ye yerleştirildiği yönündeki iddia ve tespitlerin yer aldığı iddianamede yazılanları Hürriyet yazarı Nedim Şener, Teröristlerin kiri daha fazla bulaşmadan" başlıklı yazısında yer verdi.

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz pazar günü ihbar ve şikayetler üzerine İBB'de teftiş başlattığını açıklamıştı. İBB, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden, 455’inin PKK/KCK ile iltisaklı olduğu iddia ediliyordu.

İddianamede, İBB’nin eleman alımında referans olarak gördüğü, toplantı ve görüşmeler yaptığı DİAYDER’in PKK ile ilişkisi gözler önüne seriliyor.

Terörle iltisaklı kişilerin İBB'ye alınmasının nasıl bir risk olduğunu gösterdiğini belirten Şener, iddianameden bazı bölümler paylaştı:

"Sözde Kürdistan Diyanet İşleri Başkanı olacaktı"

PKK elebaşı Öcalan’ın talimatıyla kurulan, sözde Kürdistan kurulduğunda Diyanet İşleri Başkanlığı gibi görev yapacak DİAYDER’in şu anda tutuklu olan başkanı Ekrem Baran’ın da sözde Kürdistan Diyanet İşleri Başkanı olarak görev yapacağı anlatılıyor.

“Ronahikovar” isimli internet sitesi üzerinden örgütün propagandasını yapan dernek, HDP’li bazı belediyelerin PKK talimatıyla “öz yönetim” ilanına destek vermiş, sözde dini bilgisi olan halk arasında “Mele, İmam, Hoca, Seyda, Seyid” gibi din adamı sıfatları kullanıp terör örgütü elebaşı Öcalan’ın serbest bırakılmasına yönelik basın açıklaması yapmıştı.

6-8 Ekim olayları sırasında da PYD/YPG terör örgütü mensuplarına destek oldular. Dernek yöneticileri, 22 Haziran 2010’da Küçükçekmece’de, 5 Jandarma personeli ve bir çocuğun şehit olmasına yol açan bombalı saldırının faili “Mele” kod adlı terörist Mehmet Kazım Sevim ile irtibatlıydı.

İBB gassalları tutuklu

Bunun yanında, iddianamede hangi dernek yöneticisinin hangi teröristlerle irtibatta olduğu açıkça yazılıyor. İşte bu derneğin referansıyla, İBB’ye eleman alındı. Kendi itiraflarıyla maaşlarından dörtte bir kesinti yapılarak, PKK güdümündeki bu derneğe aktarıldı. Ayrıca dernek olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden verilen yüzlerce yardım kartları, halen örgütün dağ kadrosunda olan ya da öldürülmüş teröristlerin ailelerine dağıttılar.

Mehmet İnan isimli şüpheli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPER (İstanbul Personel Daire Başkanlığı) bünyesinde “gassal” (cenaze yıkayıcısı) olarak görev yaptığını ve aldığı maaşın bir kısmını derneğe aktardığı kendisi itiraf ediyor.

Aynı şekilde DİAYDER’in referansıyla Aydın Ayhan, Nur Mehmet Işık, Mehmet Emin Aslan ve Fahrettin Ülgün’ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPER bünyesinde gassal olarak çalıştığını anlatıyor. İBB’nin gassalları olan beş kişi arasında Mehmet Işık hakkında “konutu terk etmeme kararı” verilirken diğer dördü halen tutuklu.

Açılan soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda, 3 Temmuz 2021 tarihinde beş ilde eşzamanlı yapılan operasyonda toplam 28 kişi yakalandı ve yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Silah ve mühimmat bulundu

Soruşturma neticesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 şüpheli hakkında “Terör Örgütüne Üye Olma”, dokuz şüpheli hakkında ise “Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme” suçundan olmak üzere toplam 23 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Şüphelilerden, Mehmet Şimşek’in ikametgâhında, 18-19 Aralık 2015 tarihlerinde iki gün boyunca (3) oturum halinde bir konferans düzenlendiği, söz konusu konferansa Kandil’den de bir örgüt mensubunun da katıldığı şeklinde kendi elyazısıyla yazılmış not kâğıdı ele geçirildi.

Yine şüphelilerden İbrahim Şek’in evinde yapılan aramada, cezaevinden/cezaevine yazıldığı değerlendirilen bir adet mikro yazıyla yazılmış kod tablosu bulundu. Şüphelilerden ayrıca silah, mühimmat, malzeme ve paralar ele geçirildi.