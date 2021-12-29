Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün üzerini çizdi! 'Popstar' Ekrem İmamoğlu mu?

MİLLET İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları sürerken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ismi yeniden gündeme getirilen Abdullah Gül'ün isminin üzerini çizdi. 'Popstar seçmeyeceğiz' sözleri, Ekrem İmamoğlu'nun yoluna bir taş daha koydu... İşte ayrıntılar...

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Adayımız devleti bilen birisi olacak" deyince Abdullah Gül'ün ortak adaylığı yeniden gündeme gelmişti. Ancak Kılıçdaroğlu, “Abdullah Gül yeniden gündemde mi?” sorusuna, “Bunu da sizden duydum. Ne konuştuk ne de telaffuz ettik. Devletin ne olduğunu bilen bir değil, binlerce insan var” diye cevap verince işler değişti. Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun "popstar seçmeyeceğiz" çıkışı, Ekrem İmamoğlu'na yeni bir mesaj oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Devletin ne olduğunu bilen bir değil, binlerce insan var" sözleri Abdullah Gül'ün üzerini çizmesi olarak yorumlandı. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Abdullah Gül'ün üzerini Kılıçdaroğlu'nun çizmesinin nedenlerini yazdı. İşte o yazıdan satır başları:

2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ü çok istemişti

2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak aday olmasını istemiş, “Derenin taşıyla derenin kuşunu vurmayı” hedeflemişti. Abdullah Gül’ü aday göstererek Erdoğan’ı devirmeyi planlamıştı. Gül de çok istekliydi. Ama olmadı. Meral Akşener’in çıkışı, Gül planının çöpe atılmasına neden oldu.

Abdullah Gül alternatif olabilecek çıkış yapamadı!

Bugün ise Kılıçdaroğlu istese dahi Abdullah Gül’ü aday gösteremez. Konjonktür değişti. Bu kez Kılıçdaroğlu da Gül’ün adaylığını istemez. Neden?

1. Abdullah Gül gündemden düştü. Şu ana kadar Türkiye’nin gündemindeki hiçbir konuda kendisini alternatif haline getirecek bir çıkış yapamadı. Aslında Abdullah Gül, kendini alternatif olmaktan çıkaralı çok oldu. Ama birileri hâlâ anlamamakta ısrarlı.

İmamoğlu ve Yavaş halkın gözünde yükseldi

2. Daha önemlisi ise yerel seçimlerle birlikte muhalefet, Erdoğan karşısında, Abdullah Gül’e göre daha popüler, halk desteği daha güçlü siyasi figürlere kavuştu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu kast ediyorum.

Muhalif seçmende ilk kez kazanma duygusu oluştu

3. Muhalif seçmende ilk kez kazanma duygusu oluştu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri varken, Kılıçdaroğlu varlığını ortaya koysa dahi CHP’yi Abdullah Gül ismine ikna edemez. Muhalif taban isyan eder. Özgür Özel’in, “Atatürk görseydi, ‘Benim adayım’ derdi” tarifi Abdullah Gül’ü kapsamıyor.

4. Roller değişti. Bu kez Kılıçdaroğlu, kendisi cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Abdullah Gül’ü başta Kılıçdaroğlu istemez. Gül’ü kendisine neden alternatif haline getirsin ki?