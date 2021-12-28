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Kocaeli'de inşaatta düşen işçinin sırtına demir testere saplandı

Kocaeli'de inşaatta düşen işçinin sırtına demir testere saplandı

KOCAELİ'de inşaatta çalıştığı sırada yere düşen işçinin sırtına saplanan demir testere hastanede itfaiye tarafından çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde Hasan Akyol isimli işçi inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek yerde bulunan yaklaşık 40 santimlik demir testerenin üzerine düştü. Üzerine düştüğü testere sırtına saplanan işçi kendi imkanlarıyla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine gitti.

Akyol, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ameliyata alınmadan önce itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastanenin acil bölümünde itfaiye ekiplerince saplanan testerenin dışarıda kalan kısmı kesildi. Acilde yapılan işlemlerin ardından Hasan Akyol vücudunda kalan parçanın çıkarılması için ameliyata alındı.

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