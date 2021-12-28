Fenerbahçe'de Roberto Carlos sürprizi

Fenerbahçe'de yönetimin yeni yılın ilk pazartesi gününe kadar merakla beklenen teknik direktör seçimini yapması bekleniyor. Roberto Carlos da adaylar arasında...

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Fenerbahçe'de 2022'ye yön verecek en kritik hafta başladı. Sarı-lacivertli yönetimin yeni yılın ilk pazartesi gününe kadar teknik direktör seçimini yapması bekleniyor.

Camiada yoğun olarak 6 aylık İsmail Kartal döneminin ardından önümüzdeki yıldan itibaren Joachim Löw-İsmail Kartal birlikteliği konuşulurken diğer bir aday Slaven Bilic'in Fenerbahçe iddiaları için 'dedikodu' demesi bu ihtimali zayıflattı.

Geçen yıl gündeme gelen Nenad Bjelica'nın NK Osijek'le Hırvatistan şampiyonluğunu kovalaması ve tazminat sorunu bu seçeneği de zayıflatıyor.

Roberto Carlos da gündemde

Kulüpte adı geçen Alex de Souza için henüz net bir adım atılmazken takımı sezon sonuna taşıyacak isimlerin arasına Roberto Carlos'un da eklendiği öğrenildi.

Halen dünya yıldızı olduğu Real Madrid'de futbol elçiliği ve kurumsal direktörlük görevlerini yürüten efsane sol bekin Türkiye'yi, ligimizi yakından tanıması, 2.5 yıl forma giydiği Fenerbahçe'yi ve taraftarları sevmesi camiada özlenen sıcak havayı yaratabilme ihtimaliyle 6 ay için düşünülen isimler arasına adının bir anda öne çıktığı da öğrenildi.